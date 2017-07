Kẻ giết trưởng phòng khám đa khoa bị bắt sau 1 năm gây tội ác

Sơ bộ ban đầu, cơ quan công an xác định bà Nguyệt bị mất một xe máy Honda, BKS: 24K9-6588, 1 điện thoại di động, một số nữ trang gồm 1 dây chuyền vàng trọng lượng 1-2 chỉ, 1 đôi hoa tai.

Quá trình điều tra đến ngày 14-12-2012, Phòng Cảnh sát Hình sự được anh Bùi Văn Toàn (trú tại phường Lào Cai) là nhân viên bốc xếp hàng hóa cho biết: Vào khoảng 23h ngày 9-6-2012, khi từ bãi bốc xếp hàng hóa gần phòng khám đi mua nước uống, qua trước cửa phòng khám, anh có thấy một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, loại mũ nửa đầu màu đỏ...

Truy tìm theo dấu vết nóng



Cùng thời điểm này, Công an TP Lào Cai nhận được thông tin vào khoảng 3h ngày 10-6-2012, một đối tượng là nam thanh niên dắt chiếc xe máy tay ga màu trắng đến nhà chị Nguyễn Thị Thắng ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hỏi mua xăng.

Chị Thắng đã bơm vào bình xăng xe máy 5 lít nhưng đối tượng bảo bị một số thanh niên đánh và lấy hết tiền muốn gán lại chiếc điện thoại di động nhưng chị Thắng không đồng ý.

Sau đó, chị Thắng đã rút toàn bộ xăng trong bình ra. Trong quá trình tiếp xúc với đối tượng, chị Thắng xác định đối tượng khoảng 25 tuổi, nước da ngăm đen...

Tiến hành rà soát hai bên dọc đường quốc lộ 70 về phía Bảo Yên, tổ công tác được một người dân cung cấp thông tin, vào khoảng 2h ngày 10-6-2012, trong lúc gia đình đang ngủ thì có người gọi cửa nói: “Chú ơi cầm cho cháu chiếc điện thoại, cháu chỉ lấy 200 nghìn đồng thôi để cháu mua xăng”.

Anh này không mở cửa mà chỉ ngó qua khe cửa thì thấy thanh niên cao khoảng 1m65, mặc quần áo sẫm màu dắt một xe tay ga màu trắng...

Tiếp tục rà soát, tại khu vực Km 51 thuộc xã Điện Quang, huyện Bảo Yên, cơ quan công an đã xác định lúc 6h10 ngày 10-6-2012, đối tượng đã bán chiếc điện thoại Nokia nắp trượt (của bà Phạm Thị Nguyệt) cho anh Triệu Quốc Luân (SN 1985, có cửa hàng tại địa điểm trên) với số tiền là 200 nghìn đồng. Anh Luân cũng cung cấp đặc điểm đối tượng gây án...

Qua quá trình thu thập thông tin truy tìm đối tượng, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện gia đình anh Trần Minh Cường, ở tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng có lắp đặt hệ thống camera, lực lượng trinh sát thu được hình ảnh một đối tượng nam giới dắt một xe máy tay ga màu trắng đi qua nhà anh Cường nhưng hình ảnh lại bị mờ.

Từ những thông tin thu thập được, lực lượng công an đã xác định, đối tượng sau khi đến chợ Km 51 bán được điện thoại di động để có tiền mua xăng, quần áo rồi tiếp tục đi về tỉnh miền xuôi Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc để tiêu thụ tài sản.

Cơ quan công an nhận định, đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngay tại trụ sở cơ quan Nhà nước và ở trung tâm thành phố giáp biên giới Việt - Trung.

Thủ phạm gây án hết sức manh động, liều lĩnh và sử dụng hung khí sắc nhọn, đâm nạn nhân nhiều nhát, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm tới cùng.

Vụ án đã gây xôn xao dư luận và gây hoang mang trong nhân dân trên địa bàn, đặc biệt làm ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ nhân viên công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai nên Ban chuyên án quyết tâm triệt phá càng sớm càng tốt.

Nghi can số 1

Đến ngày 2-5-2013, từ các thông tin về đặc điểm đối tượng nghi vấn và ảnh mô phỏng đối tượng do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai trao đổi, Công an TP Yên Bái đã cung cấp thông tin về một đối tượng ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và một đối tượng người TP Yên Bái giống với nghi phạm...

Trong quá trình làm việc với UBND xã Đại Đồng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được một thông tin rất quan trọng: Vào khoảng tháng 7-2012, sau khi lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác minh tại xã và gửi ảnh mô phỏng của đối tượng nghi vấn sát hại bác sỹ Phạm Thị Nguyệt cho Công an xã Đại Đồng thì công an địa phương nghi vấn một đối tượng tên là Lương Quốc Quyền (SN 1986, trú tại xã Đại Đồng).

Quyền có thời gian học y sỹ tại Lào Cai. Sau khi học xong, đối tượng về Đại Đồng làm ở phòng y tế tại Trường THCS xã Đại Đồng.

Do nợ tiền nhà trường, đối tượng đã bị cho nghỉ việc từ năm 2011. Sau đó, Quyền thường lên Lào Cai vì có bác bên mẹ, đang công tác tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, khoa chống sốt rét.

Sau khi thu thập được ảnh và lai lịch của đối tượng, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã đề nghị Phòng hồ sơ Công an tỉnh Yên Bái tra cứu so sánh với dấu vết thu được của Lương Quốc Quyền.

Công an tỉnh Yên Bái đã chuyển dữ liệu về Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công an đối chiếu, so sánh. Kết quả xác định dấu vết thu được ở hiện trường là của Lương Quốc Quyền.

Cũng theo Công an tỉnh Yên Bái, Lương Quốc Quyền thời điểm đó đang bị tạm giam tại trạm giam số 1, CATP Hà Nội do đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) vào ngày 4-4-2013.

Ngày 4-5-2013, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Hoài Đức tiến hành đấu tranh khai thác đối tượng Quyền.

Ngay từ lần đầu tiên hỏi cung, biết không thể chối tội, Quyền đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vẫn trộm cắp trong khi bỏ trốn

Từ năm 2004-2007, Lương Quốc Quyền học tại Trường trung cấp Y tế Lào Cai đồng thời Quyền có bác ruột là Phạm Văn Định đang công tác tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai.

Vợ ông Định là bà Trần Thị Tuyết, công tác tại Phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai mà Trưởng phòng khám là bà Nguyệt.

Do không có việc làm, vào ngày 23-5-2012, Quyền đi xe máy lên Lào Cai chơi và tìm việc.

Hàng ngày, Quyền lang thang đến các huyện tìm việc, tối về quán karaoke của bạn là Hoàng Văn Quý (cùng học trường y), khi đó ở đường Lý Công Uẩn, phường Kim Tân, TP Lào Cai) để trú ngụ.

Ngày 7-6-2012, đối tượng lấy xe máy rồi đi về huyện Bắc Hà chơi với một người bạn. Khi Quyền quay về, chiếc xe bị hỏng nên 2 ngày sau đó, hắn mang xe máy đến một hiệu sửa chữa xe máy trên địa bàn phường Kim Tân để sửa xe.

Sau đó, Quyền đi ăn tối, lúc đó, trong người anh ta chỉ còn vẻn vẹn 20 nghìn đồng.

Sau đó, Quyền đi lang thang đến cột mốc biên giới Việt Nam và nảy ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền sửa xe máy và chi tiêu cá nhân.

Khi đến Phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai, Quyền đã thông thạo mọi vị trí trong phòng khám nên liền đi vào với ý định trộm cắp tài sản.

Quyền đi thẳng đến cửa phòng khám, thấy điện hiên nhà, điện trong phòng trực vẫn sáng, Quyền ngó vào thì thấy có chiếc xe máy Spacy của bác sỹ Nguyệt dựng bên trong.

Đối tượng liền đi ra phía phòng trực ngó qua cửa kính và thấy bà Nguyệt đang nằm xem ti vi.

Quyền gõ cửa thì bà Nguyệt đứng dậy mở cửa, Quyền giả vờ nói rằng hắn say rượu và nhờ bà Nguyệt truyền dịch. Sau khi truyền được ½ chai dịch, chỉ còn một mình ở phòng, Quyền đã tự ý rút kim truyền ra khỏi người để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi Quyền vừa bước ra khỏi phòng thì bà Nguyệt hỏi Quyền vì sao lại rút dây truyền ra. Quyền trả lời rằng hắn chỉ có 20 nghìn đồng thì bà Nguyệt mắng, sau đó tát Quyền, Quyền giơ tay đỡ được.

Ngay lúc đó, đối tượng đã lao đến hành hung bà Nguyệt... Trong quá trình vật lộn, đối tượng gặp phải sự chống trả quyết liệt của nạn nhân. Quyền phát hiện chiếc kéo y tế trên nền nhà liền đâm liên tiếp vào người bà Nguyệt.

Khi thấy nạn nhân không chống đỡ được nữa, Quyền mới dừng lại... Sau đó, đối tượng tìm mọi cách xóa dấu vết tại hiện trường. Quyền đeo găng tay, xoa lên khắp người bà Nguyệt. Sau đó, đối tượng tháo hết số nữ trang trên người nạn nhân.

Tiếp đó, Quyền lấy nước rửa chiếc giường vừa nằm truyền dịch... để xóa dấu vết. Trước khi trốn chạy cùng với chiếc xe của nạn nhân, đối tượng vứt kim tiêm và dây truyền ném xuống ven đường.

Đối tượng đi lang thang qua nhiều địa điểm mới mua được xăng. Và tại khu vực phố Ràng, huyện Bảo Yên, Quyền định bán chiếc khuyên tai cho hiệu vàng của Đào Văn Ngọc ở địa chỉ trên nhưng anh Ngọc không mua vì là vàng mỹ ký.

Quyền tiếp tục đi đến khu vực xã Long Phúc, huyện Bảo Yên thì dừng xe tháo biển kiểm soát rồi ném bỏ chiếc khuyên tai.

Quyền tiếp tục điều khiển xe máy đến thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và bán sợi dây chuyền với giá 2,5 triệu đồng và thuê phòng nghỉ đến tối thì tiếp tục về huyện Yên Bình (Yên Bái).

Chiếc xe máy là tang vật của vụ án, đối tượng gửi một người quen ở xã Đại Đồng rồi về Hà Nội bỏ trốn. Đến tháng 10-2012, Quyền mang chiếc xe bán cho anh Lưu Quang Thanh ở Chương Mỹ (Hà Nội) với giá là 2,5 triệu đồng.

Trong thời gian bỏ trốn, ngày 4-4-2013, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu đô thị mới Vân Canh thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức thì bị bắt giữ.

Trong trại giam CATP Hà Nội, Quyền luôn nghĩ rằng không bao giờ cơ quan công an có thể biết đến tội ác tày trời của hắn.

Như vậy là sau gần một năm kiên trì, bền bỉ điều tra xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng gây xôn xao dư luận thành phố Lào Cai.

