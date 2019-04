Kẻ giả gái đi cướp tiệm vàng nhận cái kết đắng

Ngày 17-4, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an thị xã Tân Châu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phương (SN 1981; ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi " Cướp tài sản".

Tên cướp giả gái đã khống chế bà Khuê bằng xiệc điện rồi nhanh tay gom vàng và tiền trong các ngăn tủ trưng bày

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16-4, Phương mặc quần áo y như phụ nữ và đeo khẩu trang kín mặt để vào tiệm vàng Khuê do bà Đặng Kim Khuê (SN 1968; ngụ tổ 18, khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu) làm chủ.

Tại đây, khi thấy bà Khuê đang đứng bán vàng một mình nên Phương xông vào quật ngã bà này xuống nền gạch rồi dùng xiệc điện mang theo chích vào nạn nhân.

Sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên bà Khuê giả vờ ngất xỉu nằm im để mặc cho tên cướp tự do lấy vàng và tiền trong các ngăn tủ. Sau đó, bà Khuê tìm cách đứng dậy chạy ra khỏi quầy để tri hô cướp cho nhiều người đến ứng cứu.

Tuy nhiên, Phương tiếp tục đuổi theo và đè bà Khuê xuống nền gạch trước cửa tiệm để chích điện. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, rất nhiều người dân ở khu vực lân cận chạy đến vây bắt được tên cướp liều lĩnh này giao cho cơ quan công an xử lý.

Tài sản thu giữ được trong người Phương, bao gồm tiền và vàng với tổng trị giá khoảng 500 triệu động.