Kẻ đồi bại cưỡng hiếp cả em gái của bạn đồng ngũ

Ngày 19-7, Công an huyện Kiến Thuỵ cho biết: Sau quá trình xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi ĐKTT, Nguyễn Huệ, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Quốc Huy là bạn cùng đi nghĩa vụ quân sự với anh Nguyễn Quang H. (trú cùng phường với Huy), do hoàn cảnh gia đình lên Huy được xuất ngũ sớm, anh H. vẫn đang tại ngũ, đơn vị đóng ở Hải Dương.

Tối ngày 14-7, Huy qua gia đình anh H. chơi, với ý định xem gia đình anh có gửi quà gì cho anh H. không vì hôm sau Huy có việc đi Hải Dương. Tại nhà anh H., Huy gặp cháu N.T.M. (15 tuổi, là em ruột anh H.). Khi biết cháu M. có việc đi đón bố ở xã bên cạnh, Huy đặt vấn đề chở cháu đi.

Được mẹ cháu đồng ý, Huy lấy xe máy của mình chở M. đi. Trên đường đi, Huy nảy sinh ý định đen tối lên cố tình chạy lòng vòng ở khu vực cánh đồng thôn 8, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ, sau đó bảo M. cầm lái, nhằm tìm cơ hội để thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, thấy khu vực này vắng người, Huy đã bảo M. dừng xe rồi bất ngờ dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu, mặc dù bị M. kháng cự quyết liệt, cắn vào tay, gây rách da, chảy máu, nhưng Huy vẫn thực hiện cưỡng hiếp cháu M. bằng được, sau đó bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy.

Khi về nhà, cháu M. đã kể lại sự việc với bố mẹ mình. Gia đình lập tức làm đơn trình báo, tố cáo Nguyễn Quốc Huy với cơ quan Công an.

Sau khi xác minh sự việc, Công an huyện Kiến Thuỵ tiến hành triệu tập Nguyễn Quốc Huy lên trụ sở để đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ của Cơ quan điều tra, Huy đã phải khai nhận hành vi phạm tội.