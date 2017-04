Kẻ đâm chục nhát dao định giết lái xe taxi khai bị nạn nhân làm... mất lòng

Hôm nay, 12/4, Đại tá Phan Văn Tri - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, hiện lực lượng chức năng đang di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) từ huyện Bắc Trà My về trụ sở Công an tỉnh để hoàn tất thủ tục và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.



Trước đó, khoảng 6h30 ngày 11/4, tổ công tác phối hợp với lực lượng Công an huyện Bắc Trà My đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Huynh, nghi phạm đâm lái xe taxi cả chục nhát dao rồi cướp tài sản.

Nạn nhân mà Huynh ra tay là anh Đỗ Cao Thương (1988, trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam), lái xe hãng taxi Mai Linh ở Quảng Nam.

Tại cơ quan công an, Huynh thừa nhận mình ra tay sát hại tài xế taxi. Trên báo Công an Đà Nẵng có thông tin, Huynh cho đó chỉ là hành động nhất thời chứ không có ý định sát hại tài xế.

Theo Huynh khai, do có việc gia đình nên Huynh xuống Tam Kỳ ở được 4 ngày, hết tiền tiêu lại không có phương tiện đi lại nên Huynh nghĩ ra cách thuê xe taxi để về, khi gần đến nhà sẽ xuống xe rồi bỏ chạy vào rừng mà không phải trả tiền.

Ghế ngồi của tài xế Đỗ Cao Thương dính đầy máu (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Trong lúc ngồi trên xe, qua nói chuyện, tài xế Thương đã làm "mất lòng" Huynh nên đối tượng đã nảy sinh ý định uy hiếp tài xế để khỏi phải trả tiền, đồng thời có thể lấy thêm được tiền từ người anh Thương.

Với ý định đó, theo Huynh khai đáng lẽ khi đến khu vực đường tránh Nam Quảng Nam thì y sẽ xuống xe bỏ chạy vào rừng, nhưng do tài xế nói những câu làm "mất lòng" mình nên Huynh đã dẫn dụ tài xế Thương vào đến khu vực đường vắng giáp với địa phận tỉnh Quảng Ngãi để gây án.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an được biết trước khi rời nhà nghỉ ở Tam Kỳ để đón taxi về H. Bắc Trà My, Huynh đã cầm theo một con dao gọt hoa quả và đây được xác định chính là hung khí Huynh dùng đâm tài xế Thương nhiều nhát...

Huynh cho biết, trên đường bỏ trốn, Huynh dùng 50.000 đồng trong số tiền cướp được mua mì tôm, nước uống rồi chạy vào rừng trú ẩn.

Sáng nay (ngày 12/4), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã đến thăm và động viên sức khỏe tài xế xe Mai Linh bị đâm. Bên cạnh đó, ông Thu cũng khen thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng vì thành tích phá vụ án nhanh.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Huynh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp/Vietnamnet

Nội dung vụ án được xác định như sau: Khoảng 18h ngày 9/4, Huynh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh Tam Kỳ thuê xe đi từ TP Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My và tài xế Đỗ Cao Thương điều khiển xe taxi BKS 92A-077… đã chở Huynh đi.



Khoảng 21h cùng ngày, khi xe taxi đến đoạn đường vắng thuộc xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My thì Huynh bất ngờ dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người tài xế rồi lấy đi 1,2 triệu đồng của nạn nhân.

Mặc dù bị đâm nhiều nhát, máu chảy ra nhiều nhưng anh Thương vẫn cố gắng chạy 1,5km tới chỗ nhà dân để cầu cứu.

Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Về phần nghi phạm, sau khi ra tay dã man với tài xế taxi, Huynh bỏ trốn vào rừng. Nghi phạm này lên kế hoạch về nhà lấy áo quần, sau đó vượt rừng qua tỉnh Quảng Ngãi tẩu thoát nhưng không thực hiện được.

(Tổng hợp)