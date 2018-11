Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát khiến nam thanh niên phải cưa chân khai gì?

Liên quan đến vụ án anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị nhóm côn đồ truy sát phải cưa chân xảy ra vào đêm 2/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ cùng với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã bắt giữ được các đối tượng gây án.

Các đối tượng liên quan đến vụ án được xác định là Lê Mạnh Thắng còn gọi là Thắng đen (32 tuổi, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ); Vũ Ngọc Linh tức Linh tô (32 tuổi) và Trần Ngọc Dũng tức Dũng câm (38 tuổi, cùng trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).



Tại cơ quan Công an, Thắng khai do mâu thuẫn cá nhân với Vũ Mạnh Hùng nên hắn ta nảy ý định dằn mặt nạn nhân.

Phần chân trái của anh Hùng bị cưa từ gối xuống.

Biết Hùng có nhiều mối quan hệ xã hội, nếu đánh sẽ bị thua thiệt nên vào cuối tháng 9/2018, Thắng tìm gặp Dũng và Linh, nhờ hai đối tượng đánh Hùng. Sau khi Dũng và Linh nhận lời, Thắng chuẩn bị công cụ và phương tiện gây án tìm cơ hội thuận lợi để ra tay.

Khoảng 21h ngày 21/10, Thắng phát hiện Hùng đang ngồi ăn tại đầu cầu Trắng, thuộc phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ nên đã thông tin cho Linh và Dũng về đường đi của Hùng.

Lúc sau, các đối tượng đi trên xe ô tô BKS 20 A-179... mang theo nhiều hung khí như dao, tuýp nước, một số đồ dùng để ngụy trang đến cầu Trắng đánh Hùng.

Khi nhìn thấy Hùng điều khiển xe máy đi trên đường Trường Chinh thuộc xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ các đối tượng đã ép xe máy của nạn nhân vào lề đường.

Phát hiện sự việc, Hùng vứt xe máy bỏ chạy vào khu đất ruộng cạnh đường thì Dũng, Linh Thắng đuổi theo chém liên tiếp, gây ra thương tích nghiêm trọng cho Hùng.

Từ lời khai của Thắng, Công an thị xã Phú Thọ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Linh và Dũng. Ngoài ra công an còn xác định 2 đối tượng khác có mặt trên xe ô tô là Lê Huy Bình (37 tuổi, trú tại khu 5, phường Thanh Vinh); Nguyễn Tuấn Anh (39 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ).



Sau đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Linh và Dũng về hành vi trên. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.