Kẻ bảo kê đánh đập, bắt người gặt thuê quỳ van xin rồi nộp "tiền ngu"

Chiều 29/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố Võ Văn Hoàng (29 tuổi, trú xã Nghi Xá, Nghi Lộc) về hành vi cướp tài sản. Do Hoàng đang trốn khỏi địa phương nên Công an huyện này đã ban hành lệnh truy nã toàn quốc.



Trước đó vào chiều ngày cuối tháng 5, anh Cao Văn Sửu (SN 1973, trú xóm 2, xã Diễn An, Diễn Châu) mang máy gặt lúa đập liên hoàn đến gặt thuê tại xã Nghi Xá.

Lúc này, Hoàng có mặt để bảo kê và giao kèo khi anh Sửu lấy tiền công 180.000 đồng/1 sào thì phải nộp hoa hồng bảo kê cho Hoàng 40.000 đồng. Để an tâm làm ăn, anh Sửu đã đồng ý.

Đối tượng Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp).

3 ngày sau, anh Sửu kết thúc việc gặt lúa. Khi anh Sửu đang tính toán tiền công thì Hoàng đến đòi tiền bảo kê. Anh Sửu nói chỉ gặt được hơn 70 sào và đưa cho Hoàng 3 triệu đồng.

Cho rằng anh Sửu lừa mình, Hoàng không chấp nhận nên cầm mũ cối đánh liên tiếp vào đầu anh Sửu đến chảy máu đầu.

Lúc này anh Sửu van nài rằng tổng diện tích lúa chỉ có chừng ấy, Hoàng tiếp tục dùng tay tát vào mặt rồi dùng gậy, thắt lưng đánh vào hông, bụng anh Sửu. Hoàng tuyên bố anh Sửu phải quỳ van xin và không khai đúng diện tích đã gặt thì cứ 10 phút đánh 1 lần.

Vì bị đánh quá đau, anh Sửu buộc phải quỳ van xin rồi xin trả tiền bảo kê 20 mẫu. Hoàng vẫn không chịu và tiếp tục đánh. Anh Sửu tăng lên 30 mẫu rồi đến lúc 40 mẫu thì Hoàng mới chịu dừng tay.

Anh Sửu sau đó bị Hoàng bắt đóng 16 triệu đồng tiền bảo kê cộng 1 triệu đồng "tiền ngu". Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết Hoàng là đối tượng nghiện ma tuý đá, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng và xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng.