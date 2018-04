Johnny Trí Nguyễn: Tài tử "vạn người mê" ngày nào giờ gầy sọp, già nua ở tuổi 44

Chàng võ sư điển trai thành tài tử màn ảnh

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương nhưng nam tài tử rời Việt Nam từ khi mới 8 tuổi.

Từ nhỏ, anh đã tỏ ra có năng khiếu và đam mê với võ thuật và điện ảnh, đặc biệt là với dòng phim võ thuật Hong Kong.

Trước khi trở về Việt Nam và thành danh với tư cách diễn viên điện ảnh, Johnny Trí Nguyễn từng là một cascadeur (diễn viên đóng thế) chuyên nghiệp tại Hollywood.

Nhờ thông thạo nhiều loại võ thuật như Wushu, Aikido, Kungfu, Johnny Trí Nguyễn được tham gia diễn xuất nhiều cảnh hành động mạo hiểm trong các bom tấn Mỹ như We Were Soldiers, Spider-Man (đóng thế cho Green Goblin), Spider-Man 2 (đóng thế Spider-Man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc), Collateral, Serenity, Jarhead và The Perfect Sleep,…

Đây là nền móng đầu tiên cho sự nghiệp diễn sau này của anh chàng đẹp trai giỏi võ.

Sau vai diễn kẻ thù của siêu sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa trong phim Tom Yum Goong, Johnny Trí Nguyễn dần ôm giấc mơ có được một vai nhiều đất diễn cho riêng mình chứ không chỉ là các cảnh đấm đá đơn thuần.

Johnny Trí Nguyễn trong Tom Yum Goong.

Ước mơ này đã thôi thúc võ sư người Mỹ gốc Việt trở về Việt Nam và bén duyên với điện ảnh Việt.

Năm 2007, Johnny Trí Nguyễn cùng đả nữ Ngô Thanh Vân đã tạo nên một cơn sốt trong làng phim ảnh với phim Dòng máu anh hùng do đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn chỉ đạo.

Dòng máu anh hùng và Johnny Trí Nguyễn đã mang đến một làn gió mới mẻ của dòng phim hành động võ thuật đến với màn ảnh rộng Việt.

Dòng máu anh hùng là cơn gió lạ cho thị trường điện ảnh Việt.

Johnny Trí Nguyễn cũng gây chú ý nhờ phong cách mạnh mẽ, nam tính và khả năng võ thuật điêu luyện chưa từng có tiền lệ trong nhiếu lớp diễn viên điện ảnh của Việt Nam.

Sau thành công của Dòng máu anh hùng, anh tiếp tục gây ấn tượng với hàng loạt tác phẩm hành động ăn khách như Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn.

Không chỉ dừng lại ở việc phát huy tối đa lợi thế về chuyên môn võ thuật, Johnny Trí Nguyễn còn thể hiện được khả năng diễn xuất đa dạng và gương mặt điển trai rất ăn hình.

Johnny Trí Nguyễn đóng cặp cùng Thanh Hằng trong phim hài Nụ hôn thần chết năm 2008 và một cặp đôi vàng của màn ảnh lại ra đời, được nhiều khán giả yêu điện ảnh hâm mộ cuồng nhiệt.

Vẻ lãng tử, phong trần kết hợp cũng cách diễn dí dỏm, nhẹ nhàng của anh đã "hạ gục" không biết bao nhiêu con tim các thiếu nữ khi Johnny Trí Nguyễn đã 39 tuổi.

Tài tử võ thuật "lột xác" với vai hài trong phim tình cảm Nụ hôn thần chết.

Điểm lại các tác phẩm hài có doanh thu khủng ở Việt Nam như: Để Mai Tính, Để Mai Tính 2, Tèo em... khán giả dễ dàng nhận ra sự có mặt thường xuyên của Johnny Trí Nguyễn.

Johnny Trí Nguyễn đã khẳng định được vị trí có một không hai của mình trong làng giải trí với tư cách nam diễn viên hội tụ nhiều yếu tố ăn khách như ngoại hình đẹp, tài võ thuật, khả năng diễn xuất tốt.

Tiều tụy sau thời gian dài vắng bóng

Tháng 3 năm 2017, Johnny gặp phải tai nạn giao thông ở Quy Nhơn và bị chấn thương. Thời điểm này, chàng tài tử đang chuẩn bị ra mắt phim mới Vú em tập sự.

Sau tai nạn, anh vẫn xuất hiện quảng bá cho bộ phim hài hành động khi phim ra rạp vào tháng 5.



Vẫn giữ phong cách hài hành động nhưng tác phẩm gần nhất của Johnny Trí Nguyễn không thành công vì thiếu vắng người bạn diễn quen thuộc của anh là cây hài Thái Hòa.

Johnny Trí Nguyễn cực ngầu trong buổi công chiếu Vú em tập sự năm ngoái.

Gần một năm sau, khán giả không được thấy Johnny Trí Nguyễn xuất hiện với dự án điện ảnh mới nào.

Mãi đến gần đây, khi nam tài tử có mặt tại một sự kiện với tư cách giám khảo của cuộc thi thì người hâm mộ anh mới "tá hỏa" nhận ra Johnny Trí Nguyễn đẹp trai ngày nào không còn giữ được phong độ.

Mới 44 tuổi mà Johnny Trí Nguyễn trông gầy sọm, tiều tụy hẳn đi so với hình tượng "nam thần" trên màn ảnh thời gian trước. Nhiều người cho rằng, bộ râu quai nón rậm rạp là "thủ phạm" khiến anh trông già hơn tuổi.

Phải chăng bộ râu là nguyên do khiến Johnny Trí Nguyễn xuống sắc nghiêm trọng?

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ngoài bộ râu ra thì thần thái của Johnny Trí Nguyễn khá mệt mỏi và mất hẳn đi vẻ quyến rũ vốn có.

Khi thấy những hình ảnh này của nam tài tử, các fan hâm mộ chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối cho một Johnny Trí Nguyễn trước kia. Mong rằng anh sớm lấy lại được phong độ như cũ và có thêm những dự án mới để đáp lại lòng mong mỏi của các khán giả.