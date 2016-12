Jimmii Nguyễn không thèm trả lời trước yêu cầu "khiêu khích" của khán giả

Đúng như lời khẳng định, Hà Hồ chọn kết thúc đêm diễn bằng một ca khúc nhạc dance - "Keep me in love" được phối lại đầy mới lạ. Dù không có sự xuất hiện của dàn vũ công với những màn vũ đạo nóng bỏng nhưng màn trình diễn này vẫn khiến cả khán phòng nóng hơn bao giờ hết.