Ít ai ngờ được "Black Friday" - ngày đại hội giảm giá của mọi thương hiệu lại có một góc khuất đen tối thực sự

Nếu là một tín đồ shopping, bạn sẽ không thể không biết tới Black Friday - ngày hội mua sắm lớn bậc nhất, khi mọi brand đều sale đến "kịch sàn".



Black Friday được ấn định diễn ra vào thứ 6 đầu tiên sau ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) hàng năm.

Vào ngày này, hàng chục nghìn mặt hàng trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt giảm giá và người dân đổ xô đi mua sắm.

Đây được coi là một phần của văn hóa Mỹ và ngày nay lan rộng ra rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Và dành cho những ai chưa biết, thì Black Friday của năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới đây.

Nhưng hãy tạm gác lại niềm háo hức chuẩn bị được "đốt tiền", mà hãy thử nghĩ lại tên gọi của ngày này xem. Black Friday - hay Thứ 6 đen tối. Tại sao lại có cái tên "hắc ám" thế nhỉ?



Ngày hội mọi tín đồ mua sắm trên thế giới đều ngóng chờ lại có một góc khuất ít người biết đến

Cái tên Black Friday lần đầu tiên được sử dụng bởi cảnh sát bang Philadelphia (Mỹ) vào năm 1961.

Nguyên nhân là vì sau ngày lễ Tạ Ơn, hàng nghìn người dân đổ ra đường mua sắm gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng trong khu vực trung tâm thành phố.

Nhưng nào đã hết? Đám đông ồ ạt cũng dẫn đến bạo lực ở nhiều nơi mà không thể kiểm soát được.

Cảnh sát phải rất vất vả để điều tiết lượng phương tiện tham gia giao thông, cũng như hạn chế đám đông hỗn loạn ồ ạt tìm tới các trung tâm mua sắm giảm giá.

Tình trạng lộn xộn này làm đau đầu giới cảnh sát, vì vậy việc họ coi đây là một ngày lễ "đen tối" cũng là điều dễ hiểu.

Và dành cho những ai chưa biết, tình trạng bạo lực vẫn còn tồn tại ngay cả vào ngày nay

Theo thống kê tại Mỹ từ năm 2010 cho đến nay, đã có 10 người chết và 111 người bị thương do chen lấn và ẩu đả trong ngày thứ 6 đen tối này. Thậm chí ở nhiều nơi còn diễn ra nổ súng vì tranh giành những sản phẩm giảm giá.

Ví dụ, vào năm 2012, 2 người bị bắn bên ngoài một hệ thống siêu thị tại bang Florida khi tranh giành nhau một chỗ đậu xe.

Năm 2016, 3 người bị bắn trong các sự cố tại trung tâm mua sắm ở New Jersey, Nevada và Tennessee trong đó một người đàn ông đã qua đời vì vết thương.

Năm 2017, cảnh sát buộc phải yêu cầu một trung tâm mua sắm ở Missouri đóng cửa vì có 5 người bị thương do bạo lực diễn ra tại đây.

Tuy nhiên, tồi tệ nhất phải kể đến sự kiện diễn ra vào năm 2008 khi một người đàn ông bị đám đông chen lấn và chà đạp tới chết.

Một công nhân tại một hệ thống siêu thị tại New York thậm chí còn bị chết ngạt do đám đông 2000 nghìn người phá cửa xông vào, 11 người mua hàng khác cũng bị thương do bạo lực trong đó có cả phụ nữ có thai.

Không thể phủ nhận rằng đây là một cơ hội lớn trong năm để mua sắm hàng hóa với giá thành rẻ tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của bản thân.

Vì vậy hãy mua hàng thật bình tĩnh và văn minh để tận hưởng hết những ưu đãi tuyệt vời trong ngày hội giảm giá này.

Tham khảo: The Balance