Hàn Quốc "phát hoảng" trước nghi án Triều Tiên làm giả 100 USD

Phát hiện này đã khiến giới chức Hàn Quốc giật mình trước việc không biết đã có bao nhiêu tờ "siêu bạc giả" đã được tung ra thị trường trong khi chúng quá giống với các tờ tiền mà ngân hàng ban hành.

Theo Telegraph, trước đây các tờ "siêu bạc giả" thường ghi thời gian phát hành là năm 2001 hoặc 2003 nhưng những tờ tiền 100 USD giả hiện giờ ghi năm phát hành là 2006. Mực in, quá trình sản xuất và chất liệu của tờ tiền giả cũng thật hơn.

Việc phát hiện tờ tiền giả 100 USD đã khiến giới chức Hàn Quốc ngay lập tức nghi ngờ Triều Tiên là thủ phạm bởi quốc gia này từng bị cáo buộc tổ chức làm tiền giả để thu ngoại tệ về cho chính phủ. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đang thực sự "khát tiền" do liên tiếp phải hứng chịu lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế liên quan tới tham vọng phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, phát ngôn viên ngân hàng Hana Bank, ông Lee Ho-jung cho hay thậm chí, các tờ tiền giả có thể thay đổi màu sắc khi nhìn ở các góc khác nhau giống như đặc điểm của tờ tiền thật.

"Dừng như những người sản xuất các tờ siêu bạc giả này phải có cơ sở và công nghệ tương đương cấp chính phủ. Họ sử dụng loại mực đặc biệt để sản xuất ra các tờ tiền có thể thay đổi màu sắc khi nhìn ở những góc độ khác nhau, loại giấy có hoa văn và kiểu in trên bề mặt cũng giống tiền thật", ông Lee nói.

Một nguồn tin khác từ ngân hàng KEB Hana chia sẻ với tờ The Hankyoreh rằng, "để in được những tờ tiền giả ở mức siêu bạc giả, cần một dây chuyền sản xuất hợp tác quy mô lớn trị tới hàng trăm tỷ won. Do đó, các tổ chức tội phạm thông thường không thể làm được".

Những phiên bản siêu bạc giả được phát hiện cách đây ít nhất 15 năm. Chính phủ Mỹ ước tính trong năm 2006 khoảng 250 triệu USD tiền giả mệnh giá 100 USD đã được lưu hành trên toàn thế giới.

Trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng dường như đã thu hẹp quy mô sản xuất tiền giả. Trong quá khứ, Triều Tiên được cho phân phát tiền giả ra nước ngoài thông qua các tổ chức tội phạm và bằng con đường ngoại giao thông qua các đại sứ quán.

Hồi tháng 12/2011, tòa án tối cao Ireland đã bác bỏ yêu cầu từ Mỹ về việc dẫn độ Sean Garland, một quan chức quân đội Ireland, bị tình nghi liên quan tới hoạt động lưu thông tiền giả.

Trước đó, ông Garland từng tới Moscow và tới thăm đại sứ quán Triều Tiên. Những tờ tiền giả sau đó bị nghi tuồn vào Ireland và Anh rồi được đổi sang bảng Anh hoặc các ngoại tệ khác.