iPhone 8 Plus Lock về Việt Nam, rẻ hơn hàng chính hãng tới 8 triệu đồng

Anh Hoàng Thuận, một cửa hàng chuyên các sản phẩm điện thoại di động xách tay trên phố Xã Đàn cho biết, so với các năm trước, các sản phẩm iPhone 8 Plus Lock nhà mạng Mỹ được mang về Việt Nam khá sớm.

"Theo truyền thống mọi năm, mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm mới thì sau đó 2 - 3 tháng mới xuất hiện các sản phẩm iPhone Lock theo diện xách tay mang về", anh Thuận nói.

Đại diện cửa hàng này cho biết thêm, mẫu iPhone 8 Plus Lock Mỹ được xách tay trong đợt này là sản phẩm mới 100% chưa được Activie và được bảo hành chính hãng của Apple theo diện 1 đổi 1 trong vòng 1 năm.

"Thông thường, người tiêu dùng thường nghĩ các sản phẩm iPhone Lock thường đã qua sử dụng, tức là máy cũ. Tuy nhiên, đợt này, chúng tôi nhập được nhiều lô hàng chưa qua sử dụng, mới hoàn toàn", anh Hoàng Thuận nói.

Tuy nhiên, cũng giống như các sản phẩm iPhone Lock khác, mẫu iPhone 8 Plus Lock Mỹ khi sử dụng tại Việt Nam sẽ phải thông qua chiếc SIM ghép V2 thần thánh.

Anh Hoàng nhận định, các sản phẩm iPhone Lock thường có một số lỗi nhất định như không kiểm tra được tài khoản, không kích hoạt được iMessage, Facetime, hạn chế nâng cấp các phiên bản iOS mới... Song, mẫu iPhone 8 Plus Lock về Việt Nam trong đợt này lại có khả năng sử dụng Facetime một cách bình thường.

"Trong thời gian qua, nhiều người đang sợ dùng các mẫu iPhone Lock khi các sản phẩm SIM ghép đã không còn phát huy được tác dụng và bị Apple sử dụng thuật toán mới để khóa máy.

Tuy nhiên, với phiên bản SIM ghép v2 có nhiều tác dụng hơn thế hệ trước và phần nào khác phục lỗi sóng", anh Thuận nói thêm.

Không chỉ đối với người tiêu dùng, ngay chính cả các cửa hàng nhập những lô hàng iPhone 8 Plus Lock Mỹ về Việt Nam cũng khá bất ngờ khi mẫu máy này chỉ có giá khoảng 15,5 triệu đồng (máy mới), rẻ hơn hàng chính hãng tới 8,5 triệu đồng.

Một số cửa hàng đưa ra dự báo, iPhone 8 Plus Lock hàng mới 64G sẽ nhanh chóng chạm ngưỡng 15 triệu đồng trong một vài ngày tới.

"Với giá bán 15,5 triệu đồng/chiếc, các cửa hàng lời lãi không có nhiều và dường như đã chạm sàn. Bởi lẽ, khi nhập về, chúng tôi đã chuẩn bị tư tưởng là khó bán.

iPhone 7 Plus Lock so với iPhone 8 Plus Lock đã được bán hơn 1 năm nay không có nhiều cải tiến nhưng có giá bán rẻ hơn rất nhiều", đại diện một cửa hàng nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Thuận cho biết thêm, khoảng 1 - 2 tháng nữa, các mẫu iPhone 8 Plus Lock đã qua sử dụng nhiều khả năng sẽ được mang về Việt Nam với giá bán thấp hơn nữa, tuy nhiên, vẫn phải thụ thuộc vào ngoại hình và vẻ bên ngoài để được "thẩm định giá".

Trong khi đó, một sản phẩm anh em khác là mẫu iPhone 8 Lock hiện vẫn chưa rõ có được các nhập về Việt Nam hay không. Theo chia sẻ của một số cửa hàng, người tiêu dùng Việt Nam thường có tâm lý sử dụng các mẫu máy có giá đắt tiền hơn. Chính vì vậy, một vài cửa hàng tỏ ra không mấy mặn mà để đưa iPhone 8 Lock về bán tại Việt Nam.

"Nếu so 3 sản phẩm iPhone X, 8/8 Plus được ra mắt năm nay thì rõ ràng iPhone 8 kém may mắn nhất. Đối với iPhone X hiện chưa rõ bao giờ có các sản phẩm Lock được đưa về Việt Nam.

Trong khi mẫu iPhone 8 Lock đang được bán cùng thời điểm với 8 Plus, bởi lẽ, người Việt chuộng các mẫu máy có màn hình to hơn, giá đắt hơn và thích chữ... Plus hơn", đại diện một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm Apple xách tay trên phố Thái Hà nhận định.