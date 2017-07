Hy hữu: Tìm thấy người thân mất tích trong bệnh viện khi xem ti vi

Người đàn ông trong câu chuyện hy hữu đó là Nguyễn Tú Long, 49 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Ngày 11/7, trò chuyện với PV, ông Nguyễn Tú Uyên, em ruột của ông Long không giấu nổi sự bất ngờ: "Gia đình tôi cứ mãi tìm kiếm thông tin anh Long mất tích mà không có. Đến khi xem ti vi thì thấy ai đó giống anh Long quá nhưng sao lại ốm thế, nằm trong bệnh viện. Khi đến trực tiếp nhận diện mới biết đó là anh Long. Anh nằm trong bệnh viện lâu nay vì chấn thương sọ não mà không ai hay biết gì cả!".

Ông Nguyễn Tú Long từng được tiên lượng tử vong.

Theo ông Uyên, ông Long hằng ngày làm thuê đủ nghề, ban đêm tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền chăm lo cuộc sống. Ngày 26/4, ông Long nói với người thân đi chạy xe ôm, đang chở khách về huyện Hóc Môn, TP HCM.

"Tuy nhiên, anh Long chở khách đi mãi không về, gia đình rất lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Chúng tôi sau đó đã trình báo Công an huyện Hóc Môn, Công an quận 12 và cả Công an tỉnh Tây Ninh về việc anh Long mất tích không có tin tức nào sau sau hơn 2 tháng", ông Uyên kể.

Ông Nguyễn Tú Uyên kể lại sự việc hy hữu với PV.

Trong lúc mọi người tưởng chừng ông Long không còn sống thì tối 30/6, trong lúc xem tivi thì thấy hình ảnh một người đàn ông nằm trên giường bệnh có nét giống ông Long.

Ông Uyên nói: "Lúc xem ti vi nghi 90% đó là anh trai rồi, tuy nhiên cũng đầy hoài nghi sao anh khỏe mạnh lại nằm viện, có khi nào là người khác không? Thế rồi mọi người chúng tôi thu xếp chạy lên bệnh viện quận Thủ Đức trong đêm hôm đó. Lúc bác sĩ thu xếp cho vào thăm thì nhận ra chính xác là anh Long. Anh Long cũng nhận biết được chúng tôi là người thân, xòa tay nắm chúng tôi!".

Bà Nguyễn Thị Cúc (69 tuổi, mẹ ông Long) không nổi giấu nổi xúc động khi tìm thấy con.

Trao đổi với PV, bác sĩ Lê Trần Vinh, Trưởng khoa Nội thần kinh, bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, ngày 27/4, ông Long được Công an quận 12 đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

Kết quả chụp CT thấy xuất huyết ngoài màng cứng, chèn ép não bên phải.

"Bệnh nhân Long được đánh giá khó qua khỏi, tuy nhiên, ông hồi phục kỳ diệu sau khi điều trị bằng thuốc và thở máy", bác sĩ Vinh nói.

Ông Uyên nghẹn nghào nói: "Trong thời gian anh Long mất tích, có lúc gia đình nghĩ tới việc anh đã chết, mong tìm được xác. Nhưng giờ đây anh còn sống là niềm vui lớn với gia đình. Anh em chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc để anh Long sớm phục hồi".

Cũng theo ông Uyên, nguyên nhân ông Long nằm viện có thể bị cướp, tuy nhiên không dám chắc chắn bởi chiếc xe máy ông Long chưa tìm lại được.