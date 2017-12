Huyền thoại Người rìu Bjorn - sát thủ khát máu từ trong bụng mẹ

Nhắc đến Iceland, mọi người thường nghĩ tới một quốc gia có tỉ lệ tội phạm rất thấp và đứng đầu thế giới về Chỉ số Hòa bình toàn cầu. Tuy nhiên, tại đất nước thanh bình ấy, hơn 400 năm trước, một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng với biệt danh "Người rìu Björn" đã lộng hành trong nhiều thập kỉ trước khi chính thức bị bắt giữ năm 1596.



Đứa trẻ khát máu từ trong bụng mẹ



Sinh năm 1555 tại một vùng quê yên bình của Iceland, khi còn nhỏ Björn Pétursson không có điểm gì khác lạ so với hai anh chị em ruột của hắn. Tuy nhiên, người ta đồn rằng mẹ hắn đã sớm nghi ngờ đứa trẻ này ngay từ trong trứng. Không chỉ mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp, chứng nghén của người mẹ này cũng rất bất thường: bà luôn thấy thèm máu người. Do đó, người chồng đã cho bà ta uống máu mình để làm dịu cơn nghén.



Cha của Björn, Pétur, là một nông dân cày thuê. Người chủ của ông sau đó đã nhận nuôi và chăm sóc Björn khi hắn lên 4 tuổi.

Câu chuyện về Người rìu Björn được đặt tại trang trại cũ của hắn

Chứng rối loạn nhân cách của Björn bắt đầu trong giai đoạn niên thiếu của hắn. Hắn ngày càng trở nên nóng nảy và khép kín hơn trước. Một ngày nọ, hắn mơ thấy một người đàn ông mời mình ăn 18 miếng thịt người, và nói hắn sẽ tìm được đồ vật giúp hắn nổi tiếng trên đỉnh núi Axlarhyrna.



Đây chính là nơi hắn ta nói đã tìm thấy chiếc rìu được sử dụng làm hung khí gây án sau này. Một người đàn ông làm việc trong nông trại đã mất tích không lâu sau sự kiện đó.



Tay sát nhân liên hoàn trỗi dậy



Sau khi người cha nuôi qua đời, con trai ông được thừa hưởng tài sản và cũng xây cho Björn một trang trại khác để hắn định cư cùng với vợ. Tọa lạc tại vị trí mặt đường thuận tiện, lại kèm theo phong cảnh thơ mộng hữu tình, trang trại của Björn đã thu hút rất nhiều du khách.

Tuy nhiên, họ không biết rằng mình sẽ trở thành con mồi cho con quỷ Björn khát máu. Ngoài việc thỏa mãn thú tính, hắn ta còn ăn cắp ngựa và nhiều đồ vật có giá trị của nạn nhân, do số tiền thu được từ trang trại không đủ để chi trả cho lối sống hoang phí của hai vợ chồng.



Björn đã tìm thấy chiếc rìu định mệnh sau một giấc mơ kì lạ -Ảnh minh họa

Cư dân trong vùng đã nghi ngờ hành tung của Björn từ lâu, tuy nhiên do quyền lực của anh nuôi hắn nên họ không thể điều tra thêm. Do đó, Björn đã được tự do tung hoành trong suốt nhiều năm và thực hiện nhiều vụ án mạng tàn bạo ngay trong chính trang trại của hắn. Hắn không tha cho bất kỳ ai, cả đàn ông, phụ nữ, người già lẫn trẻ em. Hắn phi tang thi thể nạn nhân bằng cách chặt nhỏ và ném xuống một chiếc ao gần đó.



Một trong số những nạn nhân của hắn đã trốn thoát và báo cho các quan chức địa phương. Có người nói rằng người sống sót là một bà mẹ hai con đã chạy trốn sau khi cả hai đứa con của cô bị Björn hành hung. Người khác lại cho rằng người chết hụt đó là một cậu bé đã trốn trong cống nước thải trong khi Björn chém chết em gái cậu.



Tới nay, người ta vẫn chưa xác định được chính xác số nạn nhân của Björn, dù nhiều nguồn tin khẳng định hắn đã giết 18 người. Björn chỉ thừa nhận là hung thủ của 9 vụ giết người nhưng dựa vào các mảnh di hài còn sót lại, các nhà điều tra cho rằng con số thật sự còn lớn hơn thế.



Trang trại cũ của Người rìu Björn tại Iceland

Björn khai nhận vợ hắn cũng là tòng phạm trong các vụ án mạng, nên cả hai cùng bị kết án tử hình năm 1596. Tuy nhiên, bản án của vợ hắn đã được tạm hoãn bởi khi đó cô ta đang mang thai. Cuối năm 1596, vợ của Người rìu Björn đã hạ sinh một bé trai và đặt tên là Sveinn skotti Björnsson.

Người con trai này cũng thừa hưởng bản chất độc ác của cha mình, hắn đã lang bạt khắp đất nước và sau này trở thành tên tội phạm hiếp dâm khét tiếng trong lịch sử Iceland. Hắn đã bị treo cổ vào năm 1648. Con trai hắn, tức cháu nội của Người rìu Björn, tên Gísli hrókur Sveinsson, cũng đã bị treo cổ vì phạm nhiều tội ác.