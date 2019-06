Houthi nã mưa tên lửa vào sân bay Saudi: Patriot "thần thánh" im lặng đáng sợ?

Ngày 10/6 tờ Al-Masdar News đưa tin lực lượng Houthi đã "làm mưa làm gió" với việc tấn công bằng một số tên lửa vào sân bay Najran đêm 9/6.

Cuộc tấn công được cho là diễn ra ngay sau khi Liên minh can thiệp Yemen do Arab Saudi dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào khu vực phía bắc Yemen để trả đũa các thất bại trên mặt đất của lực lượng Yemen do Liên minh hậu thuẫn.

Không kích của Arab Saudi từ sân bay Najran được cho là phản ứng của việc hơn 20 điểm phòng thủ của lực lượng Yemen do Liên quân hậu thuẫn lọt vào tay Houthi.

Lực lượng Houthi tuyên bố Tiểu đoàn tên lửa của họ đã khai hỏa một số tên lửa từ máy bay không người lái tấn công (UCAV) vào sân bay Najran dẫn đến một số vụ nổ tại sân bay nằm trong lãnh thổ Arab Saudi này.

Lực lượng Houthi tuyên bố sân bay dân sự Najran được Liên minh Saudi sử dụng để không chỉ như một kho hậu cần tiền phương mà còn là nơi xuất phát của các cuộc không kích vào khu vực miền bắc Yemen.

Lực lượng Houthi đã tấn công sân bay Najran 3 lần vào tháng 6, đây là số lượng lớn nhất cho tới thời điểm hiện tại của năm 2019.

Najran cũng là khu vực được hệ thống phòng không Patriot PAC-3 phòng thủ, tuy nhiên hệ thống này có vẻ đã không trong tình trạng chiến đấu khi UCAV của Yemen tấn công.

Hiện vẫn chưa xác định loại UCAV mà Houthi sử dụng là gì, tuy nhiên dựa theo những hình ảnh có được từ cuộc tấn công sân bay Abu Dhabi, UAE các nhà phân tích đã phác thảo sơ bộ hình dáng bên ngoài khiến nó có thể "tàng hình" trước hệ thống phòng không Patriot PAC-3.