HOT: Only C khai màn album "WeChoice 2017 - Bình tĩnh sống" bằng bản EDM cực bắt tai, dự gây bão Vpop cuối năm

Trong chuyến hành trình ngập tràn niềm cảm hứng của WeChoice Award 2016, sự ra đời của album “Trái tim vàng son” như một lời cảm ơn, một thông điệp đầy mới mẻ mà BTC mượn âm nhạc để gửi đến khán giả đã dành tình cảm và đồng hành cùng giải thường cộng đồng này.

Nối tiếp nguồn cảm xúc tích cực ấy, giải thưởng WeChoice Award mùa thứ 4 đã trở lại cùng một album mới với chủ đề mang tên "Bình tĩnh sống". Từng bài hát trong album hứa hẹn sẽ đem tới nhiều điều bất ngờ, giúp bạn có thêm động lực sống và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và cả trong tình yêu.

Và mở màn cho album “Bình tĩnh sống” là ca khúc “Everyday” của ca/nhạc sĩ Only C - nhân vật sở hữu hàng loạt những bản hit lớn của Vpop trong thời gian qua như: “Bống Bống Bang Bang”, “Anh không đòi quà”, “Yêu là tha thu”, “Yêu đi đừng sợ”...

Đây là bài hát do em trai OnlyC là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. Khi nhận được ca khúc, Only C cảm thấy rất thích thú trước ca từ và giai điệu nên đã tự tay sản xuất và thể hiện bài hát này.

Nội dung ca khúc mới mà Only C gửi tới khán giả của WeChoice Awards xoay quanh nỗi nhớ người yêu của một chàng trai nhưng không hề bi luỵ, hay sầu não mà ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng và hơi hướng lạc quan.

Với giai điệu rộn ràng, sôi động cùng ca từ dễ nghe, dễ thuộc “cộp mác” Only C, “Everyday” hứa hẹn sẽ trở thành một bản hit “đáng gờm” trong thời gian tới.

“Everyday được ra đời lúc tôi bị trầm cảm, thời điểm cách đây 1 năm trước. Quá trình sản xuất và thu âm với tôi lúc đó rất khó khăn. Quãng thời gian đó, tôi cố gắng đưa mình trở lại với thói quen làm việc, tránh có thời gian rãnh rỗi để suy nghĩ những điều tiêu cực.

Hiện lại nhớ lại quãng thời gian lúc bắt đầu trầm cảm, tôi thấy thật đáng sợ. Cảm xúc của tôi lúc đấy là tôi đã hát cho bản thân mình ngày trước.

Tôi nhớ con người của mình ngày còn yêu đời và nhiệt huyết trong cuộc sống cũng như công việc” - Only C chia sẻ về quá trình hoàn thiện ca khúc đầu tiên trong album "Bình tĩnh sống" của WeChoice 2017.

Đặc biệt, cùng với đó, vào lúc 19h ngày hôm nay (28/12), ca/nhạc sĩ Only C cũng sẽ xuất hiện trong chương trình "360 độ soi" để giới thiệu ca khúc truyền cảm hứng đầu tiên "Everyday" nằm trong album "Bình tĩnh sống". Buổi giao lưu sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của Kinglive.

Only C sẽ có buổi giao lưu trực tuyến trên chương trình 360 độ Soi để giới thiệu ca khúc "Everyday".

"WeChoice Awards" - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.

Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại http://wechoice.vn/.

Thời gian bình chọn từ ngày 21/12/2017 đến ngày 20/01/2018.

Trân trọng cảm ơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã đồng hành cùng giải thưởng WeChoice Awards 2017 và giúp lan tỏa thông điệp Bình tĩnh sống đến cộng đồng.