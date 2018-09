Nữ diễn viên hạng A Phạm Băng Băng , người đã biến mất khỏi tầm mắt của truyền thông kể từ khi cáo buộc trốn thuế nổ ra vào cuối tháng 5, được cho là đang "chịu sự kiểm soát, và sẽ phải chấp hành quy định của pháp luật" - theo Nhật báo An ninh.



Ngôi sao bị tình nghi sử dụng "hợp đồng âm dương" nhằm che giấu thu nhập thực sự, từ đó trốn tránh nghĩa vụ thuế. Cụ thể, khi thỏa thuận thù lao đóng Cell Phone 2, một bộ phim của Phùng Tiểu Cương, 2 hợp đồng cùng về số tiền Phạm Băng Băng nhận đã được soạn thảo.

Trong đó, một hợp đồng nộp lên chính quyền có ghi cô được trả 10 triệu nhân dân tệ (1,46 triệu USD) trong khi cái còn lại, được sử dụng nội bộ giữa nữ diễn viên và công ty sản xuất, cho thấy cô được trả 50 triệu nhân dân tệ (7,32 triệu USD).

Tổng cộng, ngôi sao bỏ túi hoàn toàn 60 triệu nhân dân tệ và chỉ bị đánh thuế trên số tiền 10 triệu nhân dân tệ.

Phạm Băng Băng, 36 tuổi, được Forbes bình chọn là ngôi sao Trung Quốc có thu nhập cao số 1 kể từ năm 2013.

Cô nổi tiếng ở Đông Á từ cuối những năm 1990, qua các phim như bom tấn truyền hình Hoàn Châu Cách Cách (vai Kim Tỏa), hay Cell Phone, bộ phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất năm 2003.

Phạm Băng Băng cũng nhiều lần xuất hiện trong các dự án phim nước ngoài, như phim của Pháp Stretch (2011), phim lấy bối cảnh Thế chiến II của Hàn Quốc My Way (2011), hay bom tấn siêu anh hùng Hollywood năm 2014 X-Men: Days of Future Past.

Hình ảnh kiều diễm của Phạm Băng Băng cũng thường xuất hiện trên thảm đỏ các LHP, các buổi công chiếu phim, trình diễn thời trang và nhiều sự kiện đình đám khác.

Còn hiện tại, sự nghiệp của ngôi sao đang đứng trước bờ vực với scandal trốn thuế lần này. Theo bài viết trên Nhật báo An ninh, "các “hợp đồng âm dương" chỉ là phần nổi của tảng băng.

Cô cũng bị nghi ngờ có tham gia vào hoạt động cho vay bất hợp pháp và các hình thức tham nhũng khác. Trong trường hợp xấu nhất, nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với hình phạt pháp lý”.

Các bộ phim và chương trình Phạm Băng Băng tham gia trong thời gian dính tới bê bối đều đang ở tình trạng đình trệ và nhiều khả năng sẽ không thể đến với khán giả.

Sau sự biến mất của Phạm Gia, rất nhiều tin đồn và suy đoán về việc liệu cô đang bị điều tra hay sống dưới sự quản thúc tại gia với sự giám sát 24 giờ, được đưa ra.

Theo các báo cáo, vụ việc này còn châm ngòi để cảnh sát Trung Quốc mở cuộc điều tra thu nhập của hơn 200 ngôi sao điện ảnh khác.

Theo Cục quản lý Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, các diễn viên không được nhận quá 40% tổng chi phí sản xuất phim, và các diễn viên chính không thể hưởng nhiều hơn 70% tổng số tiền trả cho cả dàn diễn viên.