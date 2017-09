"Hot girl" vờ bán tăm từ thiện để lừa tiền sinh viên quanh Hồ Gươm bị "soái ca" bắt tại trận

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cùng đoạn clip ghi lại sự việc một nhóm thiếu nữ mạo danh nhóm từ thiện xuất hiện tại Hồ Hoàn Kiếm chèo kéo các bạn trẻ mua tăm nhân đạo ủng hộ bị "soái ca" bắt tại trận và đưa lên cơ quan công an thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.



Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - (Ảnh chụp màn hình).

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, 2 cô gái trẻ bị thanh niên giữ lại, yêu cầu đưa lên cơ quan công an vì hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện cho mọi người với giá mỗi gói tăm từ 50.000 - 500.000 đồng "tùy tâm". Ngay khi sự việc được phát giác, rất đông người dân đã tập trung theo dõi sự việc. Cô gái trẻ bị giữ lại tỏ ra hốt hoảng, mếu máo "Em xin anh, anh bỏ qua cho em... Anh ơi cho bọn em xin ạ".

Hai cô gái bán tắm với giá cao cố gắng tìm cách bỏ đi nhưng đã bị người dân giữ lại. Ảnh: facebook

Bên cạnh đó, bà Nậm - người đã từng bắt những đói tượng lừa đảo bán tăm từ thiện cũng có mặt tại đây và nhanh chóng gọi điện cho công an quận xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

Một đối tượng cố gắng xông vào để giải cứu đồng bọn. Ảnh: facebook

Trao đổi với chúng tôi, anh Quân - người bắt giữ nhóm người trên cho biết: "Khoảng 15h chiều 6/9, tôi chạy thể dục quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thì bắt gặp nhóm người trên đang lừa tiền của 1 cô bé nên đã gọi điện cho mấy người bạn ra bắt.

Tuy nhiên do nhóm bạn bận không ra được nên tôi chạy lên chỗ vòi phun nước bảo cô Nậm đi bắt cùng. Khi vừa thấy mình và cô Nậm, nhóm đối tượng trên đã tản ra bỏ chạy, tôi chỉ kịp tóm tay giữ lại hai cô gái trẻ.

Cô gái trẻ giả danh nhóm từ thiện lừa đảo bán tăm cho mọi người quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, sau đó nhóm đối tượng đi cùng đã xông tới để giải cứu đồng bọn nên một cô gái đã chạy thoát, chỉ giữ lại được một người va sau đó giao cho công an.

Nhóm đối tương trên gồm khoảng 5 cô gái và 2 thanh niên bảo kê vòng ngoài. Đã rất nhiều người bạn của tôi bị lừa với cách thức tương tự nên tôi khá bức xúc, quyết bắt tại trận giao cho cơ quan chức năng".

Cô gái này sau đó đã được đưa về trụ sở lấy lời khai và giải quyết vụ việc. Ảnh: Facebook

Liên quan đến sự việc trên, trưa 7/9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều qua (6/9).

Vào thời điểm đó, hai cô gái trẻ có mang tăm đến khu vực trên định bán cho người dân và du khách qua bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn ngay tháp Hòa Phong. Lúc này, bà Trần Thị Nậm (67 tuổi, là người nhặt rác) và một thanh niên đi qua nhận ra nên đã giữ hai cô gái này lại.

Bà Nậm cũng nhanh chóng có mặt giúp đỡ nam thanh niên bắt giữ cô gái trẻ lừa đảo bán tăm từ thiện quanh bờ hồ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, bà Nậm từng bắt giữ một trong hai cô gái này đưa về trụ sở công an phường Tràng Tiền. "Một trong hai cô gái trước có hành vi lừa bán tăm với giá cao đã bị cơ quan công an phường Tràng Tiền xử phạt hành chính một lần.

Người này quê ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm qua, họ mới đến đây có mang theo tăm nhưng chưa lừa bán được cho ai nên ngay sau khi đưa về phường công an lấy lời khai đồng thời yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm. Đến tối qua sau khi lấy lời khai xong cơ quan công an đã cho hai người này ra về", vị lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền thông tin.

Theo lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền, bà Trần Thị Nậm nhiều lần bắt giữ bán tăm lừa khách với giá cao mới đây đã được Công an quận Hoàn Kiếm khen thưởng.