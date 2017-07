Hot girl An Nguy chia sẻ từng muốn tìm đến cái chết vì trầm cảm tuổi mới lớn

Ngày 20/7, làng giải trí thế giới bàng hoàng khi nhận tin ca sĩ chính của nhóm Linkin Park - Chester Bennington qua đời, hưởng dương 41 tuổi. Bennington kết liễu cuộc đời bằng cách treo cổ tại nhà riêng ở Palos Verdes, Los Angeles, Mỹ.

Trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài năng, mới đây An Nguy cho biết cô đồng cảm với tâm trạng của Chester bởi hot girl từng có ý định tự tử vì trầm cảm tuổi mới lớn.

Dòng chia sẻ của An Nguy trên trang cá nhân trước cái chết của thủ lĩnh nhóm Linkin Park

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, cô viết: “Thủ lĩnh của Linkin Park, tuổi thơ của phần lớn thế hệ 8x và 9x vừa qua đời do treo cổ tự tử. Và có lẽ với số đông những người đang còn sống, họ không bao giờ hiểu được vì sao những người như Chester lại hành động như vậy.

Năm 2014, Robin Williams, một tượng đài của Hollywood cũng chọn cách ra đi tương tự. Một người cả đời chỉ biết đem lại tiếng cười cho người khác như ông, lại tự mình tìm đến cái chết”.

Bên cạnh dẫn chứng về việc không ít nghệ sĩ tìm tới cái chết vì trầm cảm, An Nguy tiếp tục chia sẻ: “Khi học cấp 2, do trải qua nhiều biến cố và không biết phải đương đầu với nó ra sao, tôi từng đứng trên tầng 3 của trường học và nghĩ ‘Không biết chết đi thì ra sao? Có khá hơn không?’ Nhưng may mắn là tôi đã không làm điều đó”.

Sau khi biết chuyện, nhiều người đã bày tỏ sức tức giận trước suy nghĩ của cô bé tuổi mới lớn. Tuy nhiên, nàng hot girl cho biết, cô hiểu được cảm giác sợ mất người thân của những người quan tâm tới mình.

An Nguy cho biết cô từng có ý định tự tử vì trầm cảm tuổi mới lớn

“Tôi không trách họ, đơn giản vì họ chưa bao giờ trải qua những điều tôi từng trải qua. Ngay cả tôi, khi chứng kiến bạn bè người thân của mình làm điều đó, tôi cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng khi cơn tức giận, sự đau lòng qua đi rồi, bạn sẽ hiểu, họ không hề muốn như vậy. Đừng nghĩ rằng họ không sợ cái chết", hot girl trải lòng.

Có lẽ dòng trạng thái của An Nguy chạm đến trái tim và cảm xúc của nhiều người nên sau khi chia sẻ đã thu hút hơn 32 nghìn lượt thích và hơn 2,5 nghìn lượt chia sẻ. Không ít người bày tỏ sự đồng tình với những ý kiến An Nguy đưa ra.

Cuối dòng tâm sự của mình, hot girl không quên nhắn nhủ: “Vì thế, tôi mong rằng mọi người hãy tìm hiểu nhiều hơn về trầm cảm và khi gặp bất cứ ai xung quanh mình có dấu hiệu, làm ơn hãy nói chuyện, hãy ở bên họ. Và điều quan trọng nhất, hãy luôn đối tốt với tất cả mọi người, trước khi quá muộn”.

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An (SN 31/8/1987 tại Hà Nội). Cô là một trong những Vlogger được yêu thích nhất tại Việt Nam khi có nhiều sản phẩm video thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube.

Sở hữu gương mặt xinh xắn và tài năng, An Nguy được giới trẻ hâm mộ không thua kém các ngôi sao giải trí. Cô nàng này cũng được biết đến là người yêu của Vlogger tài hoa nhưng bạc mệnh - Toàn Shinoda.

Tuy không ra vlog thường xuyên nhưng mỗi lần “tung chiêu”, An Nguy đều thể hiện độ chất của mình qua những câu nói thẳng, nói thật, không né tránh . Trên trang cá nhân, An Nguy sở hữu hơn 3 triệu lượt người theo dõi.