Hơn 10.000 cán bộ công an được điều động về địa phương

Chiều 25/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an Quý I/2019; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an .

Theo Bộ Công an, về xây dựng công an xã chính quy và tăng cường cơ sở, Bộ Công an có văn bản gửi tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương để thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công an địa phương triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đến nay, cơ bản tất cả các tỉnh, thành ủy đều thống nhất cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thí điểm bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum.

Qua đó, rút kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên toàn quốc.

Bộ Công an xây dựng Thông tư quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân đảm nhiệm chức danh công an xã nhằm thảo gỡ khó khăn, vướng mắc về địa bàn đìều động, về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về công tác cán bộ.



Kết quả, từ khi thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ đến nay, đã có 985 cán bộ, chiến sĩ điều động từ cơ quan Bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống cấp xã.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh.



Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành vuợt mức: Phạm pháp hình sự giảm 1,83%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra (đạt tỷ lệ 80,23%, cao hơn 4,64% so với thời gian liền kế trước cao điểm); giải quyểt tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bắt truy nã đạt cao hơn so với cùng thời gian cao điểm năm 2018.

Công tác tấn công trấn áp và truy bắt tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn (điển hình vụ bắt 300 kg ma túy đá tại TP.HCM).

Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm mỗi năm đạt từ 90% đến 94,6%.

Theo thống kê từ 16/11/2018 đến 15/2/2019, do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,22%).

Bộ Công an đã điều tra, xử lý 30.196 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 10.515 vụ; tội phạm kinh tế: 6.458 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 71 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 6.590 vụ, đặc biệt là tội phạm ma túy: 6.562 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn).