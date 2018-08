Hơn 1000 cảnh sát ra quân giữ an ninh, chống đua xe trận đấu Việt Nam - Hàn Quốc

Để đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe trước trong và sau khi diễn ra trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao trọng điểm tại 10 quận nội thành.

Theo đó, hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ được huy động tăng cường ứng trực theo kế hoạch.

Ngoài ra, CSGT Hà Nội tăng cường 15 tổ công tác 141 phối hợp với CSCĐ, Công an quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ngoài nhiệm vụ phân luồng, cảnh sát đã có phương án phòng chống đua xe, phòng chống cổ động viên ăn mừng quá khích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trung đoàn CSCĐ – Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị huy động 50% quân số trực, trong đó có 60 tổ công tác mỗi tổ gồm 4 chiến sỹ tuần tra lưu động ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và quận Hà Đông...

Đồng thời bố trí các tổ công tác phối hợp với CSGT, CSHS, công an phường để ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông, an ninh trật tự, ngăn chặn những hành động quá khích như đập phá, gây rối trật tự, đua xe trái phép.