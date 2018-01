Hollywood bất bình khi nam tài tử Mark Wahlberg được trả lương cao gấp 1.500 lần bạn diễn nữ

Ridley Scott và ê-kíp của ông vốn được đông đảo bộ phận nữ giới ca ngợi vì quyết định loại những cảnh của Kevin Spacey ra khỏi bộ phim All The Money In the World và nhanh chóng thực hiện quay lại những cảnh này bằng diễn viên khác.

Tuy nhiên, mới đây bộ phim lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ chính cộng đồng này do bị cho rằng là đã trả lương cho nam chính Mark Wahlberg cao gấp 1500 nữ chính Michelle Williams cho những cảnh quay lại.



Michelle Williams bên cạnh Mark Wahlberg

Trong khi loại bỏ Kevin Spacey và thay thế bằng nam diễn viên hợp tuổi với nhân vật hơn – Christopher Plummer, Ridley đã phải tập hợp một số diễn viên khác lại để quay lại những cảnh đóng chung.

Việc tập hợp lần 2 này diễn ra trong vòng hơn 1 tuần và được thông báo là tốn thêm 10 triệu đô. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Ridley chia sẻ rằng các diễn viên tình nguyện làm không công để giúp ông quay lại những cảnh này.

Ê-kíp "All The Money in The World" tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng

Nhưng vào tháng 11, tờ Washington Post tiết lộ rằng Mark được trả 1,5 triệu còn Williams, người vừa được đề cử Quả Cầu Vàng cho vai diễn này thì chỉ được trả dưới 1000 đô.

Hiện tại vẫn chưa có sự thông báo chính thức nào của Imperative Entertainment, đơn vị hợp tác phân phối của Sony cũng như các nhân vật trong cuộc.

Dẫu vậy, sự tiết lộ này đã gây ra một cơn bão nhỏ trên mạng xã hội, với hàng loạt những nhân vật nổi tiếng của Hollywood lên tiếng phê bình sự chênh lệch thù lao giữa 2 diễn viên và tin rằng đây chính là một vụ phân biệt giới tính ở Hollywood.

Jessica Chastain "tweet" lên tài khoản của mình mình như sau: "Làm ơn hãy đi xem Michelle diễn như thế nào trong All The Money in The World đi.

Cô ấy đã từng được đề cử Oscar, thắng giải Quả Cầu Vàng và có hơn 20 năm hoạt động trong nghề. Cô ấy xứng đáng được trả nhiều hơn 1% thù lao của nam đồng nghiệp".

Hiện giờ vẫn chưa có tin xác thực nào từ những người trong cuộc và hy vọng rằng những lùm xùm như thế này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của khán giả đối với chất lượng và nội dung của phim.