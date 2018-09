Học sinh chui túi nilon vượt suối dữ đến trường dự khai giảng ở Điện Biên: Lãnh đạo tỉnh nói gì?

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên, tính đến cuối tháng 8/2018, ngành GD-ĐT quản lý 527 trường, trung tâm với 7.175 lớp (mầm non, phổ thông và trung tâm, cao đẳng sư phạm), trong đó có 7.113 lớp mầm non và phổ thông đạt 93,1% so với kế hoạch UBND tỉnh giao; 187.699 học sinh, sinh viên, trong đó có 186.030 học sinh mầm non và phổ thông đạt 98,7% so với kế hoạch UBND tỉnh giao là 188.500 học sinh.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, ngay từ cuối tháng 8, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, sắp xếp phòng học bộ môn, trang thiết bị dạy học; sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành lại các thiết bị dạy học trước năm học mới.

Tuy nhiên vào cuối tháng 8 vừa qua, mưa lũ đã khiến một số trường học của một số huyện như Nậm Pồ, Mường Chà... bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để khắc phục hậu quả trận lũ, đảm bảo kịp cho lễ khai giảng năm học mới, chính quyền địa phương đã huy động nhân dân, dân quân địa phương, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 và công an các huyện tham gia dọn dẹp bùn đất, dọn vệ sinh trường lớp cho học sinh..., bảo đảm để học sinh sớm trở lại trường học tập.