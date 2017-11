Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: Tôi không có ý thách thức và xúc phạm chị Thành

Chiều ngày 15/11, Lê Âu Ngân Anh và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để giải thích về những lùm xùm xung quanh cuộc thi này.

Trước câu hỏi, Ngân Anh đánh giá như thế nào về sai phạm chỉnh răng bị tước danh hiệu Á khôi của Nguyễn Thị Thành? Và nếu tự so sánh với trường hợp tháo độn mũi của bản thân thì Ngân Anh thấy thế nào?

Nguyễn Thị Thành.

Cô thẳng thắn trả lời rằng: "Tôi đã tháo mũi để can đảm dự thi, Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng đi thi nên không thể so sánh với tôi".

Phát ngôn này của Ngân Anh đã khiến Nguyễn Thị Thành rất bức xúc. Cô viết trên trang cá nhân: "Cho đến khi em đăng quang Hoa hậu Đại dương, giữa sóng gió dư luận, giữa biết bao lời chỉ trích em, chị vẫn âm thầm, lặng lẽ đứng về phía em, ủng hộ em.

Hơn ai hết chị hiểu em đang trong tình cảnh thế nào. Chị thương em và không bao giờ mong muốn điều xấu nhất xảy đến với em đó là bị tước vương miện...

... Đến chiều nay, chị nhận được cuộc gọi của một phóng viên nói rằng trong cuộc họp báo, em đã có một phát ngôn khiến chị rất buồn và thất vọng.

Em nói: "Đừng đem tôi ra so sánh với Nguyễn Thị Thành vì tôi có can đảm tháo mũi ra trước khi thi còn Thành thì không có can đảm tháo răng ra thi".

Trước khi nói về cảm xúc của chị, xin được giải thích thêm cho em hiểu: Mũi của em là mũi giả, em có thể tháo ra rồi lắp vô được. Còn chị là răng sứ, một khi đã làm thì không thể tháo ra được vì răng thật đã bị bào nhỏ. Chị nghĩ em cũng từng can thiệp thẩm mỹ răng thì em cũng phải hiểu được chứ nhỉ".

Những chia sẻ của Nguyễn Thì Thành nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng và ngay lập tức họ lại dành những lời lẽ không hay để tấn công Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Lê Âu Ngân Anh.

Và cách đây vài phút, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng đã có những tâm sự khá buồn trên trang cá nhân:

"Hơn 2 tuần qua khi đội chiếc vương miện trên đầu có lẽ cảm giác hạnh phúc duy nhất tôi cảm nhận đựơc chỉ vỏn vẹn mấy phút trên sân khấu, còn lại mọi cảm giác từ hụt hẫng, thất vọng thậm chí là cay đắng với những lời lẽ mà người đời dành cho tôi, tôi đều đã nếm trải.

Showbiz quá mới mẻ với tôi hay nó không phải dành cho một cô gái rụt rè như tôi khi vẫn mang bản chất thật của mình, để bị lợi dụng cho những câu chuyện thêu dệt không có hồi kết như vậy.

Thế nhưng tôi chưa bao giờ bày tỏ sự yếu đuối để lấy được lòng thương, có những người bạn bảo tôi sao mạnh mẽ lạ thường thế, tôi chỉ lạc quan nghĩ rằng đây là bước ngoặt và cũng là bài học lớn cho tôi - một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học bước ra đời, một cô gái trẻ vừa chạm tay đến ước mơ của mình phải gai góc và bản lĩnh hơn nữa", Ngân Anh viết.

Ngoài việc nhắc đến nỗi buồn sau khi đăng quang không được khán giả đón nhận, Ngân Anh cũng giải thích về phát ngôn của mình khi nói về đàn chị Nguyễn Thị Thành:

"Tôi chưa có kinh nghiệm đối mặt với báo chí và với tâm lý không vững vàng nên mới để xảy ra sự hiểu lầm khi chưa thể hiện câu trả lời của mình tròn vành rõ chữ. Tôi khẳng định tôi chỉ có một ý duy nhất là không nên so sánh tôi với chị Thành vì đây là 2 trường hợp 2 hoàn cảnh khác nhau.

Tôi có thể tháo mũi ra vì đó là lớp đệm nhân tạo còn chị Thành bị chấn thương răng nên khi bỏ lớp sứ không thể khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Tôi không phủ nhận mình đã không đủ bình tĩnh để diễn giải câu trả lời của mình được rành mạch hơn nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định tôi không có ý thách thức và xúc phạm chị Thành", Ngân Anh giãi bày.



Tân Hoa hậu Đại dương cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến đàn chị: "Nhân đây em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến chị Thành vì vô ý mà khiến chị bị tổn thương. Cả dư luận hiểu sai về em, em cũng sẽ không buồn nhiều bằng việc đánh mất đi tình cảm đáng trân quý mà chị em mình đã có đâu chị ơi!

Nếu được hỏi lại câu này nếu em bình tĩnh hơn thì em muốn nói rằng, chị Thành là cô gái bản lĩnh nhất em từng gặp và em muốn gửi lời cảm ơn đến chị vì trong những ngày đầu tiên em bị bủa vây bởi bão dư luận chị đã lên tiếng bênh vực cho em vì hơn ai hết chị là người đồng cảm và thấu hiểu được cảm giác của em nhất.

Chỉ tiếc là em chưa có dịp cảm ơn chị thì hôm nay đã phải gửi lời xin lỗi đến chị vì sự việc không hay này rồi...".