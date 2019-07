HLV HAGL: "Xuân Trường cần thêm thời gian để hồi phục thể lực"

Tối 13/7, CLB HAGL có chuyến làm khách đến sân của CLB Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 15 V.League 2019. Đây là trận đấu thứ hai Xuân Trường thi đấu tại V.League mùa giải 2019. Tuy nhiên, anh phải nhìn đội nhà nhận thấy bại 0-3 trên sân khách. Lý giải về việc tung Xuân Trường vào sân ở phút thứ 37, HLV trưởng CLB HAGL cho rằng Xuân Trường vẫn cần thêm thời gian để chơi tốt tại giải đấu trong nước.



"Năng lực của Xuân Trường đã được khẳng định, nhưng anh ấy mới về nên cần thời gian hồi phục thể lực. Sau khi từ Thái về, anh ấy đã mất gần 2 tuần hồi phục. Trận đấu hôm nay, tôi thấy thất vọng vì để thua 2 bàn ở trong khoảng 10 phút đầu trận. Tôi thay Trường vào để thay đổi cách chơi. Xuân Trường sau 1 thời gian làm việc cùng đội, anh ấy đã chứng tỏ sự hòa nhập, anh ấy được chơi trận này nhiều hơn trận trước", HLV Lee Tae-hoon chia sẻ.

Phút 37, sau khi HAGL nhận tới 2 bàn thua, Xuân Trường được tung vào sân thay thế cho Triệu Việt Hưng. HLV Lee Tae-hoon nhận định Việt Hưng có những khuyết điểm cầu khắc phục để có thể chơi tốt hơn: "Việt Hưng là 1 cầu thủ có kĩ thuật, có năng lực. Tuy nhiên thể hình của cậu ấy hơi mỏng manh, khả năng phòng thủ chậm. Tôi cho cậu ấy chơi từ đầu nhưng khả năng phản ứng của Hưng chậm quá nên tôi phải thay thế".

Không chỉ Việt Hưng, HLV Lee Tae-hoon cũng tỏ ra không hài lòng khi thấy HAGL phải nhận nhiều bàn thua từ những lỗi cá nhân.

"Tôi đã nói với cầu thủ tôi rằng Quảng Ninh hôm nay sẽ có quyết tâm rất lớn sau 2 trận thua. Ngược lại một số cầu thủ HAGL lại không giữ sự tập trung, 1 số thời điểm dẫn đến những sai lầm và những bàn thua. Mặc dù hàng phòng ngự của chúng tôi đã tiến bộ hơn trước nhưng những lỗi cá nhân vẫn khiến đội nhận nhiều bàn thua. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện tránh những tình huống thua như thế", thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận xét.

Về phía đội chủ nhà Than Quảng Ninh, sau khi giành chiến thắng trước HAGL, HLV Phan Thanh Hùng vẫn dành những lời khen cho các cầu thủ đội khách.

"Tôi đánh giá cao nhất Tuấn Anh. Cậu ấy gặp khó khăn khi phải đối diện với 2 ba cầu thủ Quảng Ninh. Nhưng cậu ấy vẫn là người xoay chuyển bóng tốt nhất HAGL. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ này", ông Hùng cho biết.

Đánh giá về cơ hội lên tuyển của các cầu thủ đang có phong độ tốt của CLB Than Quảng Ninh như Hồng Quân, Xuân Tú, Hải Huy, ông Phan Thanh Hùng cho biết đội tuyển Quốc gia đang có những cái tên trẻ và đầy tài năng cũng như có sự phù hợp với triết lí của HLV Park Hang-seo. Bởi vậy, ông cũng chỉ hi vọng với phong độ tốt hiện tại, bộ ba cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ được trao cơ hội để thử sức mình.