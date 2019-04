Hình ảnh ông bố 'Superman' đi chân đất đến dự lễ tốt nghiệp mầm non của con gái khiến nhiều người cay mắt

Có một điều không thể phủ nhận rằng bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con mình. Tuy nhiên đôi khi điều kiện kinh tế khó khăn lại không cho phép họ làm điều đó.

Thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết tâm cho con mình đi học bởi họ luôn tâm niệm rằng, học tập chính là con đường duy nhất để thoát nghèo.

Với niềm tin mãnh liệt như vậy, một ông bố đến từ La Fortuna, Oriental Mindoro (Philippines) đã quyết tâm cho con gái đi học dù họ rất nghèo khổ.

Điều này có thể thấy rõ trong bức ảnh chụp 2 bố con họ trong ngày tốt nghiệp mầm non của cô bé đang gây sốt MXH gần đây.

Bức ảnh 2 bố con ở lễ tốt nghiệp mầm non của cô bé.

Bức ảnh về gia đình nghèo khó này đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Dù đó là một ngày đặc biệt của con gái, đáng lẽ phải mặc những bộ quần áo đẹp nhất thì người bố lại chẳng có gì khác ngoài đôi chân trần, một chiếc quần đùi và chiếc áo Superman.

Thế nhưng hơn hết, điều quan trọng là ông bố vẫn quyết tâm cho con đi học.

Ngay sau đó, bức ảnh của bố con cùng chiếc áo siêu nhân đã trở thành nguồn cảm hứng đầy tính nhân văn của các họa sĩ.

Họ đã vẽ lại bức ảnh này và biến ông bố trở thành một Superman của riêng cô con gái với nội dung: "You are always the hero of my life." (Tạm dịch: Bố luôn là anh hùng của cuộc đời con).

Bức vẽ đầy tính nhân văn.

Phía dưới câu chuyện về bức ảnh xúc động này, dân mạng đã để lại hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận:

- Mình không có gì để nói về bức ảnh ngoài 2 dòng nước mắt. Không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt ông bố là nước mắt cứ thế rơi.

- Ba mình gánh vác tất cả mọi việc trong nhà. Ước gì mình cũng có thể hoàn hảo như ba mình.

- Con à, con biết không? Không phải siêu anh hùng nào cũng phải mặc trang phục siêu nhân hay mang áo choàng đâu!

- Nhìn 2 tấm ảnh này không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi.

- Nhìn muốn rớt nước mắt. Dù bản thân chưa làm được cho bố nhưng bố vẫn luôn là người tuyệt vời nhất với tôi.

Bức ảnh và bức vẽ nhận về sự yêu thích cực lớn từ cộng đồng mạng.

Dù không có tiền để cho con một cuộc sống đầy đủ nhưng hình ảnh của người cha cùng với hành động của tác giả bức vẽ đã để lại bài học sâu sắc cho dân mạng.

Đó là bố mẹ luôn dành cho con mình những gì tốt nhất, luôn làm mọi thứ có thể để con có một tương lai rộng mở hơn.