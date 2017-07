Hình ảnh các đám cưới trong ngày mưa bão khiến người ta chạnh lòng

Rạng sáng nay (ngày 17/7), cơn bão số 2 đổ bộ đất liền đã gây ra mưa to đến rất to ở nhiều tỉnh thành miền Trung và Bắc Bộ. Mưa to kèm gió lớn đã khiến nhiều cây xanh bị đổ, nhiều tuyến đường úng ngập, giao thông hỗn loạn, nhiều nhà dân bị tốc mái che, hư hỏng. Cuộc sống sinh hoạt của người dân gần như bị đảo lộn hoàn toàn trong ngày đầu tiên của tuần mới.

Bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ phải kể tới những đám cưới được tổ chức trong ngày hôm nay. Những rạp cưới dựng lên giữa biển nước, hay bị gió bão đánh sập được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội khiến người ta phải cười ra nước mắt.

Đám cưới là sự kiện quan trọng của cả đời người, vậy mà những cặp đôi này lại không may tổ chức cưới trong điều kiện thời tiết vô cùng xấu. Tuy nhiên "gian nan thử thách lòng người", cùng nhau vượt qua khó khăn nay chắc chắn những cặp đôi cô dâu chú rể ấy sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc.

Rạp cưới trên phố cổ Hà Nội chìm trong biển nước.

Rạp cưới bị bão đánh đổ sập.

Những lúc khó khăn lại có những phát kiến sáng tạo. Hơi vất một chút nhưng đây hẳn là đám hỏi nhiều kỉ niệm. Nhà trai xếp ghế vào tận nhà gái ăn hỏi.

Mặc kệ mưa ngập, đôi nhân vật chính phải chụp anh cùng bạn bè. Sau nay nhìn lại thì đúng là kỷ niệm "cười ra nước mắt".

Những rạp cưới không chịu được sức gió mạnh từ cơn bão số 2.

