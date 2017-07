Hết hóa thân thành bà Phương, cô nàng du học sinh Việt lại trổ tài makeup giống hệt Tài Smile

Tài Smile đang là nhân vật khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự chú ý. Nổi lên từ bản cover ca khúc "Phía sau một cô gái" phiên bản... bolero. Mới đây, Tài Smile tiếp tục ra đời những bản cover các ca khúc hit như "Lạc trôi", "Ghen" với phong cách độc đáo mà theo cư dân mạng nhận định là "nghe xong quên luôn cả bản gốc".



Tài Smile được biết đến với hình ảnh một chàng trai chất phác và có phần khá tưng tửng, hài hước. Rất nhiều người thích thú khuôn mặt "đượm buồn nhưng có thể gây cười" cùng dáng người từ tốn, chậm rãi không lẫn đi đâu được của anh chàng này.

Mới đây, cô bạn du học sinh Việt Milla Chu - cô bạn nổi tiếng vì từng make up hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng như bà Phương "mẹ chồng" hay Lilly Maymac đã trình làng clip mới toanh hướng dẫn cách make up thành... Tài Smile.

Từ một cô bạn trẻ trung, xinh đẹp hóa thân thành một anh chàng có phần khá... dừ quá là khó đúng không?

Vậy mà cô bạn đã làm được! Và còn làm rất xuất sắc!.

Biến hình

Khuôn mặt xinh đẹo của Milla sau một hồi tô vẽ đã "biến hình" cực giống với Tài Smile. Từ đôi lông mày rậm, phần râu và ria mép đến đôi phần quầng mắt có phần khá đậm đếu được cô nàng chăm chút và giống với "bản gốc" đến 90%.

Milla còn không quên làm thêm hai cọng tóc khá hài hước thơ lơ hai bên má - một "thương hiệu" của Tài Smile.

Chưa hết, cô bạn còn "diễn sâu" cả một phân đoạn hài hước của Tài Smile trong MV cover "Phía sau một cô gái". Từ cái nhìn xa xăm, đờ đẫn, dáng vẻ chậm rãi từ từ đến cả kiểu đi lùi bước bá đạo của Tài Smile đều được cô bạn này diễn cực "ngọt".

Điệu "lùi bước" thành thương hiệu của Tài Smile

Cư dân mạng khi xem clip này đều "cười bò" trước tài năng make up cũng như diễn xuất của cô bạn. Bạn N.L cho biết: "Make up đẹp thì ai cũng làm được nhưng make up biến thành hẳn một người khác thì đúng là quá giỏi". Bạn H.C thì hai hước cho biết: "Ra MV cover cạnh tranh với anh Tài Smile đi Milla ơi"

Chu Ngọc Mai (sinh năm 1992, tại Hà Nội), biệt danh Milla Chu, là du học sinh theo học hệ thạc sĩ ngành International Business tại Đức. Không chỉ tài năng, cô bạn Milla còn cực kì xinh đẹp và đáng yêu. Cùng những hình ảnh đời thường của Milla nhé!

Milla cực kì xinh xắn

Khuôn mặt xinh như búp bê