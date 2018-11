Hành trình truy tìm nhóm đối tượng chặt chân đối thủ

Đêm 2-10, một số người dân sinh sống ở khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ), phát hiện một nam thanh niên trẻ tuổi nằm bất tỉnh trên cánh đồng, người đầy thương tích, đôi bàn chân đã bị chặt..., một số người đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thị xã Phú Thọ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp phá án, quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.



Thượng tá Ngô Đức Thành, Phó trưởng Ban chuyên án cho biết: Vụ án xảy ra vào đêm tối, tại cánh đồng vắng người qua lại, bị hại và nhân chứng không xác định được đặc điểm của đối tượng gây án, phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi đó, nạn nhân Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ), đồng thời đang là bị can trong vụ án khác là đối tượng có nhân thân xấu. Hùng có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Ở ngoài xã hội, nạn nhân có mối quan hệ phức tạp... Vì thế, việc xác định nguyên nhân và khoanh vùng nhóm đối tượng nghi vấn chẳng khác gì “mò kim đáy bể”.

Gần 10 ngày sàng lọc, các tổ công tác phát hiện có mâu thuẫn giữa Hùng với một chủ quán karaoke trên địa bàn. Bản thân Hùng làm “dịch vụ đưa gái” đến hát tại các quán karaoke.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, Hùng muốn dùng ảnh hưởng của anh ta để lấy 2 nhân viên đang làm việc tại quán karaoke này.

Đối tượng sau đó đã chủ động tìm gặp chủ quán, yêu cầu phải cho Hùng 2 nhân viên. Chủ quán này trao đổi với Hùng rằng nhân viên của quán do một người khác quản lý, đưa đến.

Với bản tính yêng hùng, Hùng đã có những lời nói thách thức, có thể đây là nguyên nhân dẫn tới vụ án.

Công an thị xã Phú Thọ đã “dựng” chân dung của người điều hành nhân viên tại quán karaoke trên và các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng nghi vấn trong ổ nhóm có Lê Mạnh Thắng còn gọi là Thắng đen (32 tuổi, trú tại xã Hà Thạch); Vũ Ngọc Linh tức Linh tô (32 tuổi) và Trần Ngọc Dũng tức Dũng câm (38 tuổi, cùng trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Lê Mạnh Thắng, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó đáng chú ý là một tiền án về tội giết người bị xử phạt 15 năm tù...

Ba mươi tám tuổi đời thì có tới 17 năm ở trong tù, Dũng vừa ra trại vào tháng 8-2018 nhưng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, quan hệ với các đối tượng từng có tiền án, tiền sự, có dấu hiệu bất minh về việc sử dụng thời gian và kinh tế.

Trường hợp của Linh tô cũng vậy, đối tượng này từng có một tiền án 12 năm tù về tội giết người. Linh không có việc làm ổn định, sống lang thang từ Hà Nội đến Phú Thọ...

Sau khi vụ án xảy ra, Lê Mạnh Thắng đột ngột vắng mặt khỏi địa phương. Ngoài Thắng, hai đối tượng khác cũng biến mất không có lý do.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 19-10, Công an thị xã Phú Thọ đã triệu tập Thắng lên trụ sở để làm việc. “Có tật giật mình” Thắng đã mời luật sư đi cùng.

Ngày 19 -10, cơ quan Công an mới về làm việc nhưng trước đó hai ngày, anh ta đã làm thủ tục thuê luật sư. Từ những dấu hiệu bất thường trên kết hợp với các tài liệu thu thập được, Công an thị xã Phú Thọ đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Ngày 28-10, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thắng về hành vi cố ý gây thương tích...

Tại cơ quan Công an, Thắng khai do mâu thuẫn cá nhân với Hùng, đối tượng nảy ý định “dằn mặt” nạn nhân. Biết Hùng có nhiều mối quan hệ xã hội, nếu đánh sẽ bị thua thiệt nên vào cuối tháng 9-2018, Thắng tìm gặp Dũng và Linh, nhờ hai đối tượng đánh Hùng.

Sau khi Dũng và Linh nhận lời, Thắng tìm cơ hội thuận lợi để ra tay và chuẩn bị công cụ và phương tiện gây án.

Khoảng 21h ngày 21-10, Thắng phát hiện Hùng đang ngồi ăn tại đầu cầu Trắng, thuộc phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ.

Đối tượng đã thông tin cho Linh và Dũng cùng thực hiện hành vi phạm tội. Thắng, Dũng, Linh cùng một số đối tượng đi trên xe ô tô, BKS 20 A-179.26 đến cầu Trắng để đánh Hùng. Khi đi, các đối tượng mang theo dao, túy nước bằng sắt, trang phục dùng để che giấu thân phận.

Quá trình tìm kiếm, các đối tượng nhìn thấy Hùng điều khiển xe máy đi trên đường Trường Chinh nên đã ép xe máy của nạn nhân vào lề đường... Hùng vứt xe máy bỏ chạy xuống vào khu đất ruộng cạnh đường thì 3 đối tượng đuổi theo.

Trong lúc bỏ chạy, Hùng bị ngã, Thắng đã chém liên tiếp, gây ra thương tích nghiêm trọng cho Hùng. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 293 ngày 26-10, xác định tỷ lệ thương tích của Hùng là 90%.

Từ lời khai của Thắng, Công an thị xã Phú Thọ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Linh và Dũng.

Ngoài ra còn xác định 2 đối tượng khác có mặt trên xe ô tô là Lê Huy Bình (37 tuổi, trú tại khu 5, phường Thanh Vinh); Nguyễn Tuấn Anh (39 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ).

Ngày 3-11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Linh và Dũng về hành vi trên. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.