Hành trình tại Hollywood của "cơn ác mộng Châu Á" Cung Lê

Cung Lê cùng mẹ sang Mỹ khi anh chưa đầy 3 tuổi và bắt đầu luyện tập Taekwondo từ năm lên 10, chính quyết định này đã thay đổi cuộc đời anh.Bên ngoài võ đài, anh còn có cơ hội hợp tác chung với nhiều ngôi sao điện ảnh như Chân Tử Đan, Lương Triều Vỹ, Ngô Ngạn Tổ, Chương Tử Di...trở thành ngôi sao trong nhiều phim bom tấn của Hollywood và Hoa ngữ.

Ngôi sao Chân Tử Đan cũng phải thừa nhận, Cung Lê là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp, góp phần khẳng định thêm tài năng võ thuật của Cung Lê.

Năm 2009, anh hợp tác cùng ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan trong bộ phim Hong Kong mang tên Thập Nguyệt Vi Thành (Bodyguards and Assassins), ngoài ra bộ phim còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng châu Á như Vương Học Kỳ, Lương Gia Huy, Chân Tử Đan, Tạ Đình Phong, Hồ Quân, Phạm Băng Băng...

Năm 2012, bộ phim Mắt rồng/Dragon Eyes của Hollywood do đạo diễn John Hyams dàn dựng mang màu sắc võ tự do MMA, Cung Lê được mời thủ vai nam chính Hong.

Năm 2013, Cung Lê được đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ mời thủ vai phụ Tuco Salamanca trong bộ phim bom tấn của điện ảnh Hoa ngữ Nhất Đại Tông Sư/The Grandmaster, sánh vai cùng những ngôi sao lừng danh như Lương Triều Vỹ (Tony Leung), Chương Tử Di, Trương Chấn, Song Hye Kyo..

Trong phim, Cung Lê có màn giao đấu đẹp mắt nhưng vô cùng dữ dội và ác liệt với nam tài tử Lương Triều Vỹ giữa trời mưa tầm tã.

Cung Lê từng xuất hiện trong chương trình truyền hình nhiều kỳ của Mỹ Journey of a Champion. Ngoài ra, chính bản thân anh cũng sở hữu một bộ phim tài liệu mang tên mình Cung Le, The Making of a Champion phần nào đem đến cho khán giả cái nhìn chân thật về cuộc sống cũng như sự nổi tiếng của anh ở Mỹ.