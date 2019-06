Hành trình phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả cực lớn

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin về đường dây xăng giả của Trịnh Sướng Công an tỉnh Đắk Nông: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô cực lớn

Trước đó, mỗi ngày hàng triệu lít xăng giả đã đến tay người tiêu dùng ở nhiều địa bàn.

Để đấu tranh thành công chuyên án đặc biệt này, nhiều cán bộ chiến sỹ Công an đã phải ngày đêm ròng rã điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn để vạch mặt những kẻ phạm tội.

Chuyên án lớn

Ngày 1-6-2019, cuộc khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng khiến người dân bất ngờ. Vị đại gia hoành tráng vừa mới đây, giờ thất thần, suy sụp và khai nhận sản xuất xăng giả với thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, nhiều kho xăng đã bị khám xét. Và, những mánh khóe tinh vi, pha trộn xăng giả để tung ra thị trường, đánh lừa người tiêu dùng nhằm kiếm lợi khủng đã bị cơ quan công an làm rõ.

Từ công tác nghiệp vụ, tháng 6-2018 Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ, trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động vào cuộc, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trong quá trình điều tra, ngày 14-3-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Hồng Quang (cùng trú tại huyện Đắk Rlấp), Hồ Thị Nhẫn (trú tại thị xã Gia Nghĩa), Nguyễn Mạnh Tiến (trú tại thành phố Biên Hòa), Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thị Kim Loan và Hoàng Thụy Minh Việt (cùng trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Qua quá trình điều tra nhận thấy, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xác định vụ án xảy ra với quy mô rất lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động phạm tội tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng Ban chỉ đạo và phân công các thành viên gồm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu là Phó ban. Thành viên là lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Từ ngày 28-5 đến ngày 2-6-2019, Ban Chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, đồng loạt triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả nói trên. Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Lực lượng Công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan cầm đầu đang có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét tại kho xăng Mỹ Hưng.

Đồng loạt bắt quả tang sản xuất xăng giả



14 giờ 50 ngày 28-5-2019, cơ quan Công an đã bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thanh Tân, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Lê Minh Hưng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi để tạo thành xăng RON 95 giả trên xe ô tô 51C - 481.55 tại kho của Đinh Chí Dũng (ở 804/6 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) theo sự chỉ đạo của Đinh Chí Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng.

Tại đây, cơ quan Công an thu giữ 2 xe ôtô bồn, 2 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo, khoảng 147.000 lít dung môi đã pha xăng với chất tạo màu và kích RON, 250.000 lít dung dịch dạng lỏng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại kho xăng của Đinh Chí Dũng tại số 182/99 ấp Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), cơ quan công an cũng khám xét và bắt giữ 2 đối tượng là Lê Xướng Anh và Lê Văn Tâm có hành vi pha chế xăng giả A95, thu giữ vật chứng gồm: 20kg chất tạo màu (vàng, xanh), 1 xe bồn mang BKS 51D – 344.34, 2 bồn chứa xăng giả đã pha chế khoảng 100.000 lít, 1 bồn chứa 25.000 lít dung môi solmix và nhiều tài liệu, đồ vật khác.

9 giờ 15 ngày 29-5-2019, tại khu vực tổ 16, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác thứ 2 tiến hành bắt quả tang các đối tượng Lê Châu Phước Hưng, Nguyễn Minh Quân và Đường Hoàng Duy đang pha trộn dung môi, chất tạo màu vào xăng trên các xe ôtô 62C-101.05; 51C-134.89 để tạo thành xăng RON 95 giả theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Quan – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hóa chất Tâm Quang.

Cơ quan Công an thu giữ 2 xe ôtô bồn, 3 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo; nhiều chất màu xanh, màu vàng dạng bột và dạng lỏng, khoảng 11.000 lít dung môi đã pha xăng, chất tạo màu, kích RON; khoảng 100.000 lít dung môi chưa pha trộn...

Tối 30-5-2019, tổ công tác thứ 3 tiếp tục bắt quả tang tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành đang bơm 420m3 Toluene, MTBE đã pha trộn với 180m3 xăng lên bể chứa xăng A95 (có sẵn 900m3 xăng kém chất lượng để thực hiện hành vi pha trộn xăng giả) của kho xăng Ressol tại khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol, bắt giữ 3 đối tượng gồm Trương Văn Thuận (thuyền trưởng), Ngô Dương Anh Tuấn (quản lý kho Ressol), Trần Văn Phước (nhân viên kho Ressol).

Tàu Gia Thành 7 chở chất kích RON cập cảng kho chứa xăng dầu Ressol tại Cần Thơ.

Tiếp theo, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Trịnh Sướng – Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (trụ sở tại số 33 Huỳnh Văn Chính, ấp Thạch Lợi thị trấn Mỹ Xuyên, TP Sóc Trăng) và Nguyễn Thành Trung (quản lý kho Phú Mỹ Hưng), đồng thời khám xét 2 kho xăng, nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tại tỉnh Sóc Trăng. Tạm giữ tàu Gia Thành 7, tàu Mỹ Hưng 2, tàu Mỹ Hưng 3 và 4 bịch nilon chứa chất bột màu vàng, xanh cùng nhiều tang vật liên quan.



Khối lượng Toluene, MTBE trên tàu Gia Thành 7 là 176.247 lít; khối lượng chất lỏng (Toluene, MTBE, xăng nền...) đã pha trộn trong bể chứa xăng T8 tại kho Ressol là 1.353.614 lít, khối lượng dung môi hóa chất tại kho Mỹ Hưng là 167.474 lít, dầu DO 138.203 lít, xăng đã pha trộn là 495.743 lít; khối lượng dung môi BMSol White trên tàu Mỹ Hưng 3 là 165.000 lít, khối lượng xăng A95 đã pha trên tàu Mỹ Hưng 2 là 260.000 lít và 4 bồn chưa xác định được thể tích.

Khối lượng Toluene tại kho An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng là khoảng 100.000 lít.

3.000 tỷ đồng mua dung môi sản xuất xăng giả

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Phó Trưởng Ban chuyên án cho biết: Các đối tượng đã sử dụng dung môi sản phẩm trong quá trình chưng cất của dầu mỏ có chỉ số octan (RON) rất thấp (60-70 RON), loại dung môi này chỉ dùng trong công nghiệp như pha sơn, tẩy rửa, chế biến gỗ, thuộc da.

Nhưng các đối tượng dùng dung môi này pha với xăng A95 và chất tạo màu thành xăng A95 giả. Thị trường tiêu thụ xăng giả của các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Đắk Nông, Đắk Lắk, TP. HCM, Sóc Trăng, Khánh Hòa...

Quá trình hoạt động, các đối tượng đã thay đổi phương thức, thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Ban đầu, các đối tượng mang các chất tới nhiều cửa hàng xăng dầu pha chế thành xăng giả.

Sau đó, các đối tượng hoạt động khép kín hơn, quá trình pha chế diễn ra rất nhanh, phân công người cảnh giới, người lạ không thể tiếp xúc. Điều đó đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc tiếp cận, bắt quả tang.

Hơn nữa, Công ty Mỹ Hưng của đại gia Trịnh Sướng còn dùng tàu kích cỡ lớn để vận chuyển dung môi bằng đường thủy. Khi cập bến, các đối tượng nhanh chóng bơm xăng A95 thật xuống tàu để pha trộn.

Để có được thành công bước đầu trong việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn này, các trinh sát đã phải xa gia đình nhiều ngày, ăn chực nằm chờ để kiên trì bám sát từng hoạt động của đối tượng, chờ thời cơ thích hợp đồng loạt bắt quả tang hành vi phạm tội.

Để chuyên án được khám phá hiệu quả nhất, lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng, Phó Ban chuyên án đã luôn sát cánh và trực tiếp tới địa bàn cùng anh em trinh sát. Nhiều quyết sách kịp thời đã được đưa ra từ các cuộc hội ý tổ chức ngay tại địa bàn.

Tại cuộc họp báo ngày 6-6-2019, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, hậu quả, tác hại gây ra cho xã hội là rất lớn.

Các đối tượng thực hiện hành vi pha trộn dung môi tạo thành xăng giả và đã bán ra thị trường với số lượng lớn, kiếm lời bất chính nhiều tỉ đồng.

Đối tượng Trịnh Sướng tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lượng dung môi các đối tượng mua vào từ ngày 1-1-2017 đến nay trị giá trên 3.000 tỉ đồng; hàng tháng sản xuất, đưa ra thị trường trung bình 6 triệu lít xăng giả.



Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số bị can của chuyên án lên 23 bị can.