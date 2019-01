Hành trình kiến tạo dấu ấn – nơi hội tụ 3 quý ông của làng nhạc Việt

Xuất hiện trên sân khấu của Đất Xanh Miền Trung năm nay sẽ là 3 nam ca sỹ: Duy Khoa, Trịnh Thăng Bình và Lân Nhã. Đây là 3 cái tên hoạt động rất sôi nổi và có nhiều thành tựu trong năm 2018 vừa qua.



Nam ca sĩ tài năng Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình đã có một năm 2018 đáng nhớ trong sự nghiệp, khi anh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Ông ngoại tuổi 30" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Dù bộ phim chưa thể vượt qua cái bóng của bản gốc "Scandal Makers", nhưng chính Trịnh Thăng Bình đã cứu vãn bộ phim bằng lối diễn tự nhiên, ngoại hình sáng cùng bài hát "Tâm sự tuổi 30" của Trịnh Thăng Bình đã chạm được vào trái tim, vào tư tưởng của những người có cùng độ tuổi.

Cũng trong năm 2019, Trịnh Thăng Bình còn có nhiều thử nghiệm mới, với bản ballad "Ai là ai?" hay sự kiết hợp đặc biệt với rapper OSAD trong ca khúc "Em ngủ chưa" đang tạo ra cơn sốt với giới trẻ.

Ca sĩ Lân Nhã.

2018 cũng là một năm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của "Vua mặt nạ" Lân Nhã. Từng lọt vào top 4 Việt Nam Idol 2010 nhưng mãi 8 năm sau, Lân Nhã mới thực sự trở thành một ca sỹ đắt show của làng nhạc Việt.

Đầu năm 2018, anh đã cho ra mắt MV Những tiếng thở dài - đánh dấu sự trở lại của mình sau nhiều năm vắng bóng.

Với chất giọng khàn, trầm ấm, Lân Nhã đang định hình rõ hơn về phong cách biểu diễn của mình với những bản tình ca buồn: "Hoa nào hoa trắng", "Chỉ còn mình anh", "Tình nồng".

"Hoàng tử tình ca" Duy Khoa.

Với "Hoàng từ ballad" Duy Khoa, 2018 là năm anh chuẩn bị rất kỹ càng cho sự trở lại của mình với ca khúc mới Mình đi em nhé.

Các khán giả vốn quen thuộc với ca sỹ sinh năm 1984 với những bản tình ca: Bản tình ca đầu tiên, suy nghĩ trong anh hay Hãy yêu anh như anh đã yêu em, được chứng kiến màn lột xác với việc theo đuổi một dòng nhạc hoàn toàn mới – EDM.

Bên cạnh ca khúc Mình đi em nhé, Duy Khoa cũng cover các ca khúc trẻ trung như: Cô gái m52, người lạ ơi,… theo phong cách nhạc EDM để mang lại trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới lạ cho người nghe.

Điểm chung của 3 chàng ca sỹ này là vẻ ngoài lịch lãm, chất giọng ấm, tình cảm và nhất là sở hữu gout âm nhạc rất "sang". Chính vì vậy, họ đã được Đất Xanh Miền Trung "chọn mặt gửi vàng" cho chương trình Thank You Party 2019 của mình.

CEO Trần Ngọc Thành của Đất Xanh Miền Trung chia sẻ: "Là một nhà phát triển bất động sản cao cấp, Đất Xanh Miền Trung luôn mong muốn mang đến một cuộc sống sang trọng, thịnh vượng cho Khách hàng.

Ngày nay, khi cuộc sống vật chất đã đủ đầy, cũng là lúc chúng ta hướng tới những giá trị cao đẹp về tinh thần.

Chính vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức chương trình nghệ thuật vào dịp cuối năm, thay cho lời tri ân sâu sắc dành cho các Quý Khách hàng, Đối tác và các Cơ quan thông tấn báo chí đã cùng đồng hành của Đất Xanh Miền Trung trong suốt năm qua.

Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi lựa chọn 3 nam ca sỹ: Trịnh Thăng Bình, Duy Khoa, Lân Nhã cho chương trình, không chỉ bởi ngoại hình, hay tài năng mà còn bởi họ có lối sống rất sạch, hoàn toãn miễn nhiễm với scandal".

Được biết bên cạnh 3 giọng ca nam trữ tình, Đất Xanh Miền Trung còn mời nhóm nhạc tứ tấu nữ Rhapsody Philharmonic. Đây là nhóm nhạc giao hưởng đương đại, đã tái hiện thành công nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng: Pirates of the Caribbean, Circle of life, Beauty and the Beast,…

Với mục đích mang âm nhạc giao hưởng đến gần gũi hơn với công chúng, xóa bỏ đi những định kiến sai lầm về âm nhạc giao hưởng, Rhapsody Philharmonic từng có những màn flashmob tại nhiều điểm tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ,

2018 tiếp tục là một năm thành công rực rỡ của Đất Xanh Miền Trung. Công ty giao dịch thành công 2.500 sản phẩm, thu về 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt hơn 200% so với kế hoạch được Đại hội cổ đông. Đây là năm thứ 6 liên tiếp công ty vượt kế hoạch đề ra.

Hiện tổng tài sản của Đất Xanh Miền Trung đạt 5.000 tỷ đồng và điều đặc biệt là công ty hiện không vay ngân hàng.

Đất Xanh Miền Trung cũng được nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh. Mới đây, Đất Xanh Miền Trung đã nhận giải thưởng Best Commercial Developer Southeast Asia - Nhà phát triển bất động sản thương mại tốt nhất Đông Nam Á tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2018; Top 119 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; Top 500 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.