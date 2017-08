Hành trình "buôn phấn bán hương" của một số diễn viên, người mẫu

2 đường dây do hai chị em Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi), Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi) cùng ngụ tỉnh Long An (tạm trú quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi), quê tỉnh Quảng Bình (thường trú quận 6, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.



Vụ việc bắt đầu vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15-8-2017, khi các trinh sát Đội 6, Phòng PC45 phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại hai khách sạn Minh Tâm trên đường 3 tháng 2, phường 10, quận 10 và khách sạn Hoàng Hải Long trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập đầy đủ bằng chứng và triệu tập thêm 15 đối tượng khác có liên quan đến hai đường dây mại dâm này.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Ngọc, Tiền và Hiền đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, hai đường dây mại dâm này hoạt động từ đầu năm 2017 đến nay và thường xuyên quy tụ khoảng trên 30 “chân dài”, trong đó có cả diễn viên, người mẫu, ca sỹ bán chuyên nghiệp tham gia.

Hai đường dây này hoạt động hết sức kín kẽ, không nghe số điện thoại lạ, không tiếp khách lạ, nhưng đối với một số khách làng chơi lắm tiền nhiều của được ghi trong bộ nhớ của Tiền, Hiền, Ngọc liên lạc thì chỉ sau 15-20 phút sẽ được đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu.

Nếu khách sử dụng dịch vụ “tình một đêm”, giá dao động từ 700-1.000USD/người tùy thuộc vào sắc đẹp, mức độ chiều chuộng khách, còn nếu bao tour du lịch thì sẽ được giảm giá xuống 1.500USD/ngày đêm và nếu khách yêu cầu “chân dài có số” thì Hiền, Tiền, Ngọc sẽ trực tiếp đi khách nhưng phải trả đủ 2.500USD/ngày đêm.

Trước đây hai đường dây này hoạt động độc lập với nhau, nhưng kể từ khi Hiền và Ngọc đoạt giải cao trong hai cuộc thi sắc đẹp thì họ đã chủ động liên kết với nhau để trao đổi “đào” nhằm làm cho khách khỏi nhàm chán.

Được biết Phạm Thị Thanh Hiền là con gái một gia đình thuộc hàng khá giả quê gốc ở tỉnh Quảng Bình nhưng chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống từ nhiều năm nay.

Nhận thấy Hiền có năng khiếu múa hát, năm 2012, cha mẹ cô đã liên hệ gửi cô đi học tại một trung tâm ở quận 6, sau đó được một giáo viên dạy múa ở một vũ đoàn khá nổi tiếng kèm cặp, nhưng đang học dở dang thì cô bỏ ngang để đầu quân cho một nhóm nhảy chuyên biểu diễn trong các quán bar, vũ trường hạng sang ở TP. Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng những lời can ngăn từ cha mẹ.

Trong thời gian này, Hiền đã lọt vào “mắt xanh” của vị giám đốc ở một công ty chuyên tổ chức sự kiện và quảng cáo ngoài trời.

Được vị giám đốc này “đầu tư nâng cấp”, chỉ trong một thời gian ngắn, Hiền bỗng lột xác trong con mắt của nhiều đồng nghiệp và từng bước lấn sân vào giới showbiz.

Các "chân dài" tại cơ quan Công an.



Bước đầu, vị giám đốc này đưa Hiền vào đầu quân cho một vũ đoàn chuyên múa phụ họa cho một vài ca sỹ tên tuổi trong một số chương trình ca nhạc, sau đó vị giám đốc tiếp tục lăng xê bằng việc bỏ tiền tài trợ để cô được xuất hiện vài lần trên một bộ phim truyền hình, MV ca nhạc…

Trong thời gian này, Hiền từng đăng ký tham dự vài cuộc thi sắc đẹp, thời trang, nhưng một phần do quá ảo tưởng vào khả năng của mình, phần khác do không có “thầy” đỡ đầu nên đều bị loại ngay từ vòng ngoài, song cô vẫn hết sức lạc quan bởi vị giám đốc kia hứa sẽ đưa cô lên đỉnh cao trong một ngày gần nhất.

Đang trong lúc mang đầy hy vọng thì cánh cửa bước vào con đường showbiz của Hiền bỗng dưng đóng sập lại bởi công ty của vị giám đốc kia làm ăn lụn bại, thiếu nợ chồng chất và buộc phải tuyên bố phá sản.

Không còn nguồn sữa dồi dào từ vị giám đốc, nhưng tham vọng của Hiền thì ngày càng lớn nên cô đã nhờ người mai mối cho gặp một người giấu mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong giới showbiz để bày tỏ tham vọng.

Được người này chấp nhận ra tay giúp đỡ, Hiền quyết định dốc hết vốn liếng kể cả vay mượn làm “lộ phí” và cô đã được vinh danh hoa khôi trong cuộc thi thời trang thuộc dạng “ao làng” diễn ra hồi tháng 4-2017 vừa qua do một công ty tổ chức biểu diễn tại Hà Đông - Hà Nội tổ chức.

Tại thời điểm đoạt giải, hàng loạt trang báo mạng đã liên tục lăng xê Hiền với rất nhiều mỹ từ như: Đẹp không tì vết; vẻ đẹp thanh cao của cô gái có tâm hồn trong sáng…

Và cô cũng không ngại dùng những mỹ từ để tự lăng xê mình, nào là… “Sức quyến rũ thực sự của phái đẹp không phải đến từ dáng vẻ bên ngoài mà đến từ nét đẹp bên trong tâm hồn, đó mới là sức hấp dẫn trường tồn theo thời gian và làm nên sự cao quí của một phụ nữ”… rồi “Tôi luôn giữ hình ảnh trong sáng, không scandal, chỉ tập trung phát triển hoạt động nghệ thuật…”.

Những tưởng sau khi đạt được “danh hiệu cao quí” cùng những lời có cánh tự lăng xê cho mình và đặc biệt là liên tục được mời ngồi vào ghế giám khảo của một số cuộc thi sắc đẹp, xuất hiện trong nhiều đoạn phim quảng cáo sản phẩm của những nhãn hàng lớn thì Hiền phải tự giữ gìn phẩm cách của mình, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Ngoài áp lực phải hoàn trả lại số tiền lớn được đầu tư trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi thời trang thì nhu cầu về các loại mỹ phẩm, trang phục, nữ trang, phương tiện cũng tăng lên chóng mặt khiến cho Hiền phải lao vào công cuộc kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng thay vì cố gắng tìm thêm cho mình những hợp đồng quảng cáo thì cô lại chọn con đường hình thành đường dây môi giới mại dâm cao cấp, vì cho rằng chỉ có cách này mới có thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất.

Hiền và Ngọc tại một cuộc thi sắc đẹp năm 2017.



Lúc đầu, Hiền tự mình liên hệ với một số đàn ông giàu có mà cô quen biết trước đó để thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 2.500USD/ngày đêm và nếu đi tỉnh dài ngày thì sẽ được giảm giá còn 2.000USD/ngày đêm.

Đến đầu năm 2017, khi nhu cầu mua dâm của những gã đàn ông lắm tiền tăng cao, Hiền tìm cách gặp mặt một số “chân dài” mà cô quen biết trong những ngày đi tập dượt chuẩn bị cho cuộc thi thời trang để mồi chài họ đi bán dâm và chỉ trong vài ngày đã có gần chục cô gái chấp nhận về phục vụ dưới sự chỉ đạo của Hiền.

Có đôi chút khác biệt với Hiền, chị em Nguyễn Thị Tiền và Nguyễn Thị Ngọc sinh trưởng trong một gia đình làm ruộng ở ngoại vi thị xã Tân An (nay là TP. Tân An), tỉnh Long An.

Tuy cuộc sống gia đình không có gì làm khá giả nhưng từ những năm 2000, hai chị em Tiền, Ngọc đã khá ồn ã bởi thói lả lơi vô độ.

Chê cuộc sống ở quê nghèo hèn, năm 2002, Tiền theo chân đám bạn lên TP. Hồ Chí Minh xin vào làm tiếp viên nhà hàng.

Với gương mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo cùng giọng nói lưu loát pha chút lả lơi, Tiền được một thực khách đưa về làm MC trong một phòng trà có tiếng ở khu vực quận 1.

Chút ưu ái của vị thực khách kia chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng lại hơn cả sự mong đợi đối với Tiền.

Tuy lên thành phố muộn hơn chị gái để gia nhập nhóm nhảy hàng đêm phục vụ trong các quán bar, phòng trà, vũ trường, nhưng với sự nhanh nhạy hơn cô chị nên chỉ một thời gian ngắn, Ngọc đã tiếp cận và đầu quân cho một công ty tổ chức sự kiện, sau đó được ông chủ ưu ái giao cho làm nhóm trưởng quản lý gần hai chục “chân dài”.

Thời gian này, Ngọc thường xuyên được tiếp cận với những người đàn ông giàu có và thường được những người này tìm cách săn đón.

Ảo tưởng rằng mình đã thoát kiếp “con vịt bơi trong ao làng, mà vỗ cánh thành thiên nga” nên Ngọc lao vào các cuộc thi sắc đẹp hòng thu về cho mình một danh hiệu nào đó để nâng tiếng tăm lên tầm cao mới.

Tuy nhiên càng đâm lao thì càng tốn kém tiền bạc và để có tiền phục vụ cho tham vọng ấy, Ngọc đã tìm đủ mọi cách.

Đang trong lúc khát tiền nhất, Ngọc chợt nhớ lại những lần đi tổ chức sự kiện có không ít gã đàn ông lắm tiền thường xuyên buông lời tán tỉnh gạ gẫm mình cùng những người mẫu nghiệp dư trong tổ quảng cáo, mặt khác trong những đợt tập dượt cho các cuộc thi thố sắc đẹp, đa số tham gia đều than vãn về chuyện tiền bạc thiếu trước hụt sau nhưng không có cách nào bù đắp được.

Sau suy nghĩ ấy, Ngọc nhấc máy gọi ngay cho một số “chân dài” và lập tức kiếm được vụ môi giới với giá 2.000USD, trong đó Ngọc bỏ túi số tiền hoa hồng là 800USD. Sau đó thấy nghề này dễ kiếm tiền nên ngoài môi giới, Ngọc còn tự mình đi khách.

Tháng 5-2017, sau khi đoạt giải Á khôi trong chương trình “Cuộc chiến sắc đẹp”, Ngọc đã tự tăng giá đi khách lên trên 2.000USD/ngày đêm và tích cực đi khách cho đến khi bị bắt.

Thấy em gái phất lên như diều, Nguyễn Thị Tiền cũng học cách làm theo.

Lúc đầu, Tiền sử dụng hình ảnh các “chân dài” được lấy từ Ngọc mang giới thiệu với một số vị khách thường xuyên lui tới phòng trà và khi khách yêu cầu, Tiền sẽ gọi điện để Ngọc điều đến, tiền hoa hồng sẽ được chia đôi.

Lâu dần khi đã có nhiều khách yêu cầu gái cao cấp thì Tiền trực tiếp đi khách và hưởng trọn số tiền mà khách trả theo hợp đồng.

Đặc biệt, khi Ngọc và Hiền đoạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp và tự nâng giá bán dâm lên cao thì Tiền cũng tự nâng giá của bản thân lên theo và nhất quyết không chịu đi ngủ thân mật nếu khách trả giá dưới 2.000USD.