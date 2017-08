Hạnh phúc kể chuyện có chồng hoàn hảo, người vợ đã nói 1 câu khiến ai cũng ngưỡng mộ

Những câu chuyện ngoại tình, đánh ghen, phụ bạc được chia sẻ nhan nhản trên mạng xã hội bây giờ rất dễ khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí sợ hãi hôn nhân. Thế nhưng, đó không phải là tất cả sự thật. Vẫn có rất nhiều người hạnh phúc, những cặp vợ chồng sống vì nhau, luôn tin tưởng, trân trọng và yêu thương - chỉ là bạn không biết mà thôi.



Mới đây, dân tình đang cùng nhau chia sẻ những dòng tâm sự xúc động của một người vợ được đăng tải trên trang NEU Confessions. Theo như lời kể, anh chồng trong câu chuyện thực sự quá hoàn hảo và là hình mẫu mà ai cũng tìm kiếm.

Không ngại vất vả, hi sinh, luôn đỡ đần, chăm sóc và chiều chuộng vợ. Đặc biệt, anh còn rất biết cách an ủi, chia sẻ cũng như thể hiện tình cảm với vợ. Đó cũng là lý do mà sau khi đọc xong câu chuyện, rất nhiều cô gái phải thốt lên: trên đời vẫn còn chàng trai tốt như thế này ư?

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện đang thu hút hơn 26k lượt thích cùng 2,6k lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Câu chuyện do người vợ kể lại, xưng ngôi "chị".

Anh chị đều học NEU khóa 49, ngày anh đeo nhẫn cho chị người ta bảo hôn đi nhưng anh lại ghé vào tai chị nói rằng:

- Sau này anh có nghèo, anh có khổ thì em vẫn phải thương anh đấy.

Chị đi làm về mệt mỏi, anh về còn sau cả chị có khi anh mệt hơn, thấy chị mệt mỏi anh nói "Thôi em cứ nghỉ đi, để anh làm cơm cho".

Anh không biết làm cơm đâu, chỉ biết gạo luộc, rau luộc, trứng luộc, thịt luộc thêm 1 ít ruốc vừng, nếu có đồ ăn hôm trước thì quay nóng lại thế là thành bữa cơm của anh chị...

Hồi còn sinh viên, hồi đó không có nhiều tiền mua quà đâu, anh chỉ mua hoa hồng tặng chị, anh bảo "Sau này có tiền sẽ mua cho em nhiều thứ hơn". Giờ đã có 1 chút tiền, mua được nhiều thứ nhưng anh vẫn thi thoảng ghé qua hàng hoa trên đường về và mua hoa hồng cho chị mà chẳng vì ngày gì.

Anh ngày trước cũng ham mê điện tử lắm, nhưng từ khi yêu chị, anh gần như bỏ hẳn điện tử mà dành thời gian ấy vào việc học, làm việc hoặc đưa chị đi chơi, khi nào có bạn bè ngày xưa thi thoảng tụ tập anh mới chơi thôi: "Anh chơi đúng 1 tiếng thôi nhé".

Có hôm cuối tuần, chị ngủ dậy đã gần 9h, chị tranh thủ đi chợ về dọn dẹp thì quay về đã thấy anh mặc tạp dề lau nhà rồi, nhìn qua nhà thấy dọn khá sạch sẽ: "Anh thấy em dậy anh dậy ngay sau em, xong dọn dẹp tranh thủ chứ em đi chợ nấu cơm còn dọn dẹp nữa thì thời gian đâu mà đi chơi".

Anh là người kiên nhẫn, rất bình tĩnh trong mọi việc, có nhiều người con trai khi chờ vợ đi mua đồ toàn ngồi 1 góc, anh cứ đi theo chị xong bảo chị: "Em ơi váy này đẹp này, em ơi quần này đẹp này, em ơi đôi giày này đẹp đấy mà cũng rẻ nữa, em đi xem".

Anh mà đi công tác trong Đà Nẵng hoặc Hồ Chí Minh, trước khi đi anh nhắn cho chị "Anh chuẩn bị lên máy bay nhé" lúc xuống anh lại nhắn tin "Anh vừa xuống máy bay rồi, tí về chỗ nghỉ anh gọi cho em". Chị cũng vậy, chị đi xa nhà anh luôn chủ động hỏi han chị...

Hôm nào chị kêu mệt là anh xung phong đưa đi đón về mặc dù ngược đường, có hôm đang đi làm thì ốm chỉ 10 phút sau anh có mặt liền đưa chị về nghỉ ngơi, chị ốm phải xin nghỉ thì anh cũng nghỉ cùng chị hơn "Chăm em khi nào khỏe thì anh đi làm tiếp".

Cách đây 4 tháng, chị có bầu, anh vui lắm, hôm đó anh còn cầm que thử thai xong giơ lên cao nhảy nhót xong bảo "Tôi có con rồi, tôi có con rồi ông trời à". Nhưng chỉ sau đó 2 ngày tự dưng anh xin nghỉ chuyển sang công ty khác, anh nói rằng "Anh làm công ty cũ không hợp, sang công ty mới này lương có thấp hơn 1 chút thôi nhưng có nhiều cơ hội phát triển".

Mãi đến tận 2 tháng sau chị mới biết lý do anh xin nghỉ sếp cũ là "Vợ em có tin mừng, anh thông cảm giúp em cho em xin nghỉ ở công ty mình, em qua gần chỗ vợ em làm, em chăm vợ em".

Từ ngày anh chuyển qua công ty mới, trưa nào cũng đón chị đi ăn rồi đưa đi đón về, chăm lắm, đến tối là cứ lên mạng đọc mấy cái Ebook hướng dẫn làm cha, hướng dẫn chăm sóc vợ chửa đẻ.

Từ hồi anh chị yêu nhau và lấy nhau rất ít khi cãi nhau, anh hay tự làm lành trước "Con gái các em khó hiểu lắm, anh có lỗi, được chưa?" mà anh dỗi cùng lắm thì không ngủ với chị, ra ghế salon ngồi xem phim, chờ chị ngủ xong mới vào cùng rồi ôm chị ngủ như bình thường, không có chuyện đánh đập rồi bỏ nhà đi đâu...

Anh từ hồi còn sinh viên đến giờ vẫn vậy, anh không phải soái ca, không đẹp trai, nhà cũng chẳng giàu nhưng luôn luôn cố gắng vì bản thân anh, vì gia đình anh, thích cách anh yêu bản thân, gia đình và anh cũng cố gắng vì chị nữa. Chị thích anh ở tính nết thật thà và luôn có chí tiến thủ, có kế hoạch, định hướng rõ ràng...

Hôm nay, cũng không là 1 ngày đặc biệt nào cả nhưng anh cầm 2 bông hoa về rồi anh nói:

- Tặng bông hoa này cho mẹ, tặng bông hoa này cho con. Bố chẳng cần giàu có, bố cũng chưa cần xe hơi, bố chỉ cần 2 mẹ con luôn ở bên bố thôi.

Sau đó anh lại tưng tửng thay quần áo rồi đi tắm như mọi khi. Đấy, đôi khi chỉ là câu nói nhẹ nhàng của anh thôi cũng khiến chị vui và thấy hạnh phúc rồi. Người ta nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cấm có sai.

Mọi người đừng chê công việc của anh, anh lương cao lắm đấy nhưng thôi chị không chia sẻ đâu mà các em yên tâm, người có tấm lòng như anh, cách cư xử như anh luôn luôn đc mọi người quý mến và có vị trí nhất định trong công việc đấy chứ chẳng đùa.

Từ ngày bé đến giờ, chỉ có 2 người đàn ông thực sự tốt với chị là bố chị và anh ấy. Sau này con chị được sinh ra, có lẽ chị cũng phải kể cho nó nghe, bố nó ngày xưa là 1 người bố như thế nào.

Mọi người cũng hay hỏi chị "Có gì" mà anh ấy yêu đến thế thì chị chỉ trả lời ngắn gọn là "Mình có anh ấy, thế là đủ, còn lại cố gắng rồi sẽ đến thôi!".

Chính câu nói đó của người vợ đã khiến tất cả đều ngưỡng mộ. Đúng là với tình yêu thương, người ta có thể làm được mọi thứ!