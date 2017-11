Hàng xóm góp tiền mua quan tài cho cha con tử nạn

Ban ATGT tỉnh Long An đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH đến thăm hỏi và trao 16,2 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Ngạt. Đây là số tiền từ nguồn trợ giúp xã hội của tỉnh. Trong đó có tiền mai táng và tiền hỗ trợ điều trị bệnh cho người thân trong gia đình bị TNGT.Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Ngạt (ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) hoặc Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông theo số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hà Nội (ghi rõ ủng hộ chị Ngạt ở Đức Huệ, Long An).