Hàng nghìn phiến quân IS thoát chết tại tử địa Raqqa nhờ...Mỹ?

Trong một buổi phỏng vấn với Reuters tại Ankara, Talal Silo là cựu sĩ quan trong SDF - Liên minh các lực lượng Dân chủ người Kurd Syria đã tố cáo SDF đã dàn xếp để cho phép tất cả các tay súng còn lại của IS thoát khỏi sào huyệt Raqqa ngay trong thời gian họ đang phải chiến đấu khốc liệt với các nhóm Hồi giáo cực đoan Jihad ngoại quốc trong thành phố.

Chính quyền Mỹ cho những lời nói của Silo là "dối trá và bịa đặt". Nhưng một nhân viên an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Silo đào ngũ 3 tuần trước, đã đưa ra một báo cáo tương tự về việc phiến quân IS bại trận trong thành trì của chúng tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang xung đột với Washington vì Mỹ đã ủng hộ lực lượng người Kurd đánh Raqqa.

Silo vốn là phát ngôn viên của SDF đã chính thức công bố với giới truyền thông vào giữa tháng 10 (khi thỏa thuận được lập - rằng có ít hơn 300 tay súng đã rời Raqqa cùng gia đình họ, trong khi những tay súng khác vẫn chiến đấu.

Nhưng hiện tại, Silo nói số lượng những tay súng được cho phép rời đi lớn hơn nhiều. Và những thông tin về trận chiến một mất - một còn tại Raqqa chỉ là giả.

Trận chiến được "thiết kế" để giữ bí mật với cánh báo chí, trong khi đó việc rút quân của IS được tiến hành. Silo cũng kể về một quan chức Mỹ trong Liên minh quốc tế chống IS, (người ông chưa biết danh tính) đã đồng ý với thỏa thuận này tại một cuộc họp với một sĩ quan cao cấp SDF.

Đoàn vận chuyển các tay súng IS và gia đình tại biên giới Syria - Lebanon vào 28.8.2017.

Tại thời điểm có các báo cáo khác nhau về việc những tay súng IS có được cho phép rời Raqqa hay không thì hãng BBC cũng tiết lộ một thông tin: một trong số những tài xế rời Raqqa đã mô tả một đoàn vận chuyển dài 7km với 50 xe tải, 13 xe bus, 100 xe của IS với đầy các tay súng và đạn dược.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang quan ngại sẽ có nhiều tay súng rời Raqqa sẽ vượt biên và cố gắng tấn công nước này hoặc ở phương Tây.



"Bản thỏa thuận cho phép các tay khủng bố rời đi với khoảng 4.000 người bao gồm cả gia đình họ... trong đó có khoảng 500 tay súng". Họ sẽ đi về phía Đông tới những vùng IS kiểm soát quanh Deir al-Zor, nơi quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad đang áp sát.

Trong 3 ngày, SDF đã cấm mọi người tới Raqqa và nói rằng cuộc chiến đang tiếp diễn với các nhóm dân quân không chịu đầu hàng. "Đó toàn là kịch hết", Silo nói. Ông cũng thêm thông tin: "Những thông báo này để che giấu cho những người rời Raqqa tới Deir al-Zor".

Thỏa thuận được Mỹ tán thành vì họ muốn một cái kết nhanh chóng cho cuộc chiến Raqqa và SDF có thể tiến quân tới Deir al-Zor.

Một chiến binh của quân nổi dậy vác lá cờ của dân quân IS tại làng Akhtarin, bắc Aleppo, Syria vào 7.10.2016

Hiện chưa rõ lực lượng khủng bố sơ tán khỏi Raqqa sẽ đi đâu. SDF thì phủ nhận thông tin các tay súng IS có thể rời Raqqa để tới Deir al-Zor. Mỹ dẫn đầu liên minh quân sự ủng hộ cho SDF nói rằng "không đàm phán với khủng bố".

Trong một bản tuyên bố có đoạn "Liên minh hoàn toàn bác bỏ những lời buộc tội dối trá từ bất cứ nguồn nào cho rằng có sự thông đồng giữa liên minh với IS".



Tuy nhiên, một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có nhiều thành viên IS đã rời Raqqa hơn con số thông báo. "Tuyên bố Mỹ hay liên minh đã giao chiến trong những cuộc xung đột lớn tại Raqqa là giả dối". Ông ta nói Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng những thông tin trên được tạo ra để đánh lạc hướng cho sự rời đi của các thành viên IS. Ông còn phàn nàn vì Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bịt mắt.

Ankara một đồng minh của Washington tại NATO và là thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu thì đang cực lực phản đối việc Mỹ ủng hộ cho YPG những chiến binh người Kurd tại Syria (YPG - Những đơn vị vũ trang nhân dân) đang dẫn đầu trong những cuộc chiến chống IS tại Raqqa.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng YPG là một thành viên mở rộng của PKK, đã tiến hành những cuộc nổi dậy trong 3 thập kỷ tại Đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và đó là nhóm khủng bố do Mỹ và châu Âu hậu thuẫn.

Những chiến binh người Kurd thuộc YPG đang chạy trên đường phố Raqqa.

Silo đã trả lời phỏng vấn Reuters trong một khu an toàn ở ngoại ô Ankara với sự hiện diện của những nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói các biện pháp an ninh là để bảo vệ riêng ông. Silo cũng phủ nhận khẳng định của SDF là ông bị ép phải đào ngũ bởi Thổ Nhĩ Kỳ là nơi các con ông đang sinh sống.

Là một thành viên của người thiểu số Turkmenistan tại Syria, Silo nói ông quyết định công bố sự thật vì vỡ mộng về cơ cấu của SDF - với sự thống trị của nhóm chiến binh người Kurd đối với nguồn lực của liên minh người Ả rập, người Turkmenistan và người Assyria. Cũng vì ông thất vọng với kết cục của Raqqa, "chỉ có thành phố bị phá hủy chứ không phải là kẻ thù".



Đàm phán tại Raqqa diễn ra giữa Sahin Cilo - một sĩ quan cao cấp người Kurd của SDF và một trung gian của IS người có anh vợ là "hoàng thân" IS ở Raqqa. Sau khi họ đạt được thỏa thuận, Cilo tới căn cứ quân sự của Mỹ ở gần làng Jalabiya. "Ông ta quay lại với sự phê chuẩn của lãnh đạo Mỹ để những tay khủng bố có thể tiến tới Deir al-Zor", Silo nói.