Hàng loạt cán bộ Công an Quảng Ngãi bị kỷ luật liên quan đến đánh bạc

Ngày 14/5, Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thi hành kỷ luật 23 cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại Công an huyện Bình Sơn.



Theo quyết định thi hành kỷ luật, các cán bộ, chiến sĩ trên bị kỷ luật do sai phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính các vụ đánh bạc từ tháng 1 đến tháng 8/2018.

Trong số các cán bộ bị kỷ luật có Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng công an huyện Bình Sơn, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; Trung tá Nguyễn Tấn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, bị kiểm điểm rút kinh nghiệm; Trung tá Trịnh Phú Thượng, Đội trưởng; và Thiếu tá Bùi Xuân Kỳ, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Bình Sơn, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Những cán bộ, chiến sĩ khác bị xử lý kỷ luật ở mức kiểm điểm rút kinh nghiệm và không xét thi đua năm 2018.

Ông Náo được xác định thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tội phạm ở địa phương, để nhiều cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong xử lý các vụ đánh bạc và giải quyết đơn tố cáo của công dân không đúng quy định với tư cách người đứng đầu công an huyện.

Các cán bộ, chiến sĩ khác được xác định làm sai quy trình thủ tục, áp dụng điều khoản luật bị sai trong quá trình lập biên bản xử lý vi phạm hành chính các vụ đánh bạc.