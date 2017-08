Hai tuần, 4 người chết và sự khởi đầu cho nỗi sợ cá mập bao trùm nước Mỹ

Vào những năm đầu thế kỷ 20, hiểu biết của con người về cá mập còn khá hạn chế, phần lớn nó dựa trên những đồn đoán hoặc giải phẫu những cá thể đã chết, dạt vào bờ và hầu như chưa có 1 trường hợp nào những "hung thần đại dương" lại tấn công con người ở những vùng biển ngay sát bờ.



Tuy nhiên, cái gì cũng có lần đầu tiên!

Mùa hè năm 1916, nước Mỹ phải trải qua một mùa hè nóng nực chưa từng có, người người đổ về các khu du lịch lớn, đặc biệt là các bờ biển luôn đông nghịt người! Và đó cũng là năm mà người dân Mỹ phải trải qua sự ám ảnh kinh hoàng về nỗi sợ bị cá mập tấn công!

Vụ tấn công đầu tiên

Câu chuyện đầu tiên diễn ra vào ngày 1/7/1916. Khi đó, Charles Vansant, 25 tuổi, ở Philadelphia đã nghỉ hè tại khách sạn Engleside với gia đình. Trước bữa ăn tối, anh quyết định đi bơi 1 chút tại bãi biển trước khác sạn.

Nhưng ngay sau khi vừa xuống nước, Vansant bắt đầu la hét không ngừng. Những người tắm biển ở xung quanh nghĩ rằng anh ta đang gọi con chó của mình, nhưng không ngờ, Vansant bị tấn công bởi một con cá mập to lớn.

Hình minh họa

Ngay lập tức, anh được Alexander Ott và Sheridan Taylor chạy tới cứu và lôi lên khỏi mặt nước. Lúc này, Vansant bị 1 vết thương lớn tại phần đùi trái - nơi con cá mập tấn công. Dù đã được cấp cứu nhanh chóng nhưng anh vẫn không qua khỏi vì đã mất quá nhiều máu.

Vụ tấn công thứ hai

Lúc này, mọi người vẫn chưa mường tượng ra chính xác nguyên nhân vì sao chàng thanh niên trẻ tuổi lại ra đi đau đớn như vậy. Điều đáng nói là sau cái chết của Vansant, các bãi tắm dọc theo bờ biển Jersey vẫn mở. Và đương nhiên, những chỗ đó vẫn chật ních người, các khu du lịch biển vẫn đầy người chen chúc với hy vọng thoát khỏi cái nóng nực mùa hè.

Để rồi, 5 ngày sau, tức 6/7/1916, vụ tấn công đẫm máu thứ 2 diễn ra cách hiện trường đầu tiên khoảng 72km. Nạn nhân là Charles Bruder, 27 tuổi. Anh bị giết trong khi bơi cách bờ 120 m. Một con cá mập cắn vào bụng và chân Bruder, máu của anh làm đỏ khắp 1 vùng.

Hình minh họa

Sau khi nghe tiếng thét đau đớn của Bruder, một phụ nữ đã báo ngay cho hai nhân viên cứu hộ. Họ kéo được anh ta ra khỏi nước, nhưng Bruder vẫn chết trên đường vào bờ. Nhân chứng duy nhất lên tiếng là thuyền trưởng Thomas Cottrell, tuy nhiên những người khác lại cho rằng anh ta đã phóng đại là thấy cá mập do quá hoảng sợ.

Hai vụ tấn công lớn trong chưa đầy 1 tuần dường như đủ để làm nhiều người thất kinh. Họ cẩn thận hơn song mọi chuyện chưa dừng lại tại đó!

Hai vụ tấn công sau

Không lâu sau đó, vào ngày 12/7, Lester Stillwell, một cậu bé 11 tuổi bị tấn công nghiêm trọng khi đang tắm ở nhánh sông Matawan Creek. Nhìn thấy việc đó, một thanh niên 24 tuổi có tên Watson Stanley Fisher đã lao xuống với cố gắng cứu Lester.

Tuy nhiên mọi việc không như dự tính và con quái thú đã tấn công luôn cả Fisher. Nó dìm cậu ta lên xuống 4-5 lần trước khi nhả ra hoàn toàn. Nhưng điều đó cũng không thể cứu được chàng trai dũng cảm! Vết thương quá nặng từ vùng bụng đến tận đầu gối phải đã khiến Fisher ra đi nhanh chóng tại bệnh viện Memorial Monmouth ở Long Branch.

Hình minh họa

Nạn nhân thứ năm và cũng là cuối cùng, Joseph Dunn, 14 tuổi, đã bị tấn công cách bến cảng Wyckoff nửa dặm sau gần 30 phút kể từ khi cuộc tấn công Stilwell và Fisher xảy ra.

Không chắc rằng 2 vụ việc trên đều do 1 con cá mập làm nhưng "kẻ tấn công" trong vụ thứ 4 đã cắn trúng chân trái của Dunn. Nhưng điều may mắn là cậu bé đã được anh trai và bạn giải cứu kịp thời. Joseph Dunn bị đưa đến viện Saint Peter ở New Brunswick chữa trị ngay lập tức. Sau hơn 2 tháng, cậu cũng hồi phục và được xuất viện vào ngày 15/9/1916.



Phản ứng và hành động

Vào thời bấy giờ, người ta tin rằng cá mập sẽ không bao giờ tấn công con người, thậm chí trong quá khứ, từng có triệu phú Hermann Oelrichs tuyên bố chắc chắn rằng không một con cá mập nào có thể cắn con người cả. Hermann còn đưa ra mức thưởng 500 đô la ( ~ 12,000 đô la ngày nay) cho bất cứ ai có thể chứng minh ông sai.

Cho nên những vụ việc kia liên tiếp diễn ra đã tạo nên 1 làn sóng sợ hãi tại hầu hết các vùng biển của Mỹ. Không những thế, chính phủ cũng đồng ý viện trợ liên bang với mục đích bằng mọi giá phải tìm ra "hung thủ giết người" kia.

Không lâu sau khi nhiều chuyến đi săn cá mập được phát động dọc theo bờ biển New Jersey, con cá mập trắng tàn ác đã sa lưới vào ngày 14/7 tại vịnh Raritan. Theo thông tin được ghi lại, những ngư dân tại đây đã mổ bụng và tìm được 7kg thịt và xương người trong dạ dày con quái thú.

Hình minh họa. Hung thủ sau khi bị bắt.

Chính việc dường như đã xác thực lại cá mập hoàn toàn có thể tấn công con người chứ không giống như suy nghĩ thông thường của người dân thời bấy giờ. Sau 2 tuần kinh hoàng đó, khắp nước Mỹ xuất hiện 1 nỗi sợ mới mang tên cá mập. Thậm chí, series phim kinh dị nổi tiếng "Hàm cá mập" cũng được lấy cảm hứng từ vụ tấn công này.

Năm 2012, sau gần 100 năm kể từ ngày đó, nhà hải dương học George Burgess, một trong những chuyên gia hàng đầu về các cuộc cá mập tấn công người từ hơn 5000 tài liệu khác nhau đã khẳng định rằng, đó chính là vụ cá mập tấn công thảm khốc và bất ngờ nhất mọi thời đại.

