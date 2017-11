Hai tên cướp sa lưới vì giật dây chuyền vàng không đứt

Khoảng 11 giờ trưa ngày 16-11, ông Tạ Quang Minh (57 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Phạm Hùng (đường tỉnh lộ 870B) đón cháu đi học về theo hướng từ trường về khu công nghiệp Trung An.

Khi ông Minh vừa qua cầu Trung An 1, thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe mô tô áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18k có trọng lượng 2,5 lượng (25 chỉ) đang đeo trên cổ.



Tuy nhiên, do sợi dây chuyền quá lớn và chắc nên không đứt mà chỉ khiến ông Minh bị trầy xước. Dù bất ngờ nhưng ông vẫn kịp tri hô và nhanh tay tóm cổ áo tên ngồi sau làm cả hai xe ngã nhào xuống đường.

Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đã nhanh chóng hỗ trợ ông Minh khống chế hai tên cướp giao cho công an xã Trung An xử lý.

Đối tượng Nguyễn Tang Lịnh (trái) và Hoàng Quốc Vinh (phải) tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an hai tên cướp khai tên là Nguyễn Tăng Lịnh (30 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và Hoàng Quốc Vinh (30 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.