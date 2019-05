Hải Phòng: Thiên nga ốm do nắng nóng và bội thực

Chiều ngày 21.5, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Đoan - PCT UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) - cho biết một con thiên nga trong đàn 40 con được thả xuống sông Tam Bạc bị ngất xỉu và hiện đã được đưa về Hà Nội xử lý.

Theo thông tin quận nhận được, con thiên nga này hiện đã hồi phục, nhưng để cẩn thận, khả năng ngày mai (22.5) sẽ được mang về thả lại cùng với đàn.



Your browser does not support the video tag.

Trước đó, vào đêm ngày 19.5,có một con thiên nga bị mệt, leo lên gầm cầu Tam Bạc nằm. Ban quan lý Dự án các công trình quận Hồng Bàng - đơn vị được giao quản lý đàn thiên nga - đã đến kiểm tra, sau đó gọi cho nhà cung cấp (Cty Đàn Chim Việt ở Hà Nội) thông báo tình hình. Ngay chiều hôm đó, nhà cung cấp đã cho xe về mang con thiên nga về Hà Nội chăm sóc.

Hình ảnh thiên nga bị ngất xỉu thu hút nhiều người quan tâm.

Theo nhà cung cấp cho biết, do nhiệt độ mấy ngày qua nắng nóng, cộng với việc thiên nga bị người dân cho ăn nhiều thức ăn của người (như bim bim, bánh bao, kẹo...) đã gây bội thực, ảnh hưởng sức khỏe nên đã ngất xỉu. Sau khi được đội ngũ chuyên môn chăm sóc, thiên nga đã hồi phục và sẽ trả về trong ngày mai 22.5.



Trước đó, ngày 9.5, UBND Quận Hồng Bàng đã khánh thành dự án Chỉnh trang sông Tam Bạc (có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng), đồng thời cho thả 40 con thiên nga xuống đoạn sông 1,4 km đã được cải tạo. Đàn thiên nga ngay lập tức thu hút được rất đông người dân chiêm ngưỡng. Nhiều người tỏ ra thích thú khi trước đó chỉ được xem thiên nga qua phim ảnh.

40 con thiên nga được thả xuống hôm khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc hôm 9.5

Ngay sau khi hình ảnh một con thiên nga ngất xỉu nằm trên đống rác, được đưa lên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.



Đại diện Ban quản lý Dự án quận Hồng Bàng cho biết: Đàn thiên nga có đội ngũ chăm sóc riêng. Hàng ngày, theo khuyến cáo của đơn vị cung cấp, thiên nga chỉ cần ăn cám một lần. “Nếu cho thiên nga ăn thức ăn của người sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng”, đại diện BQL Dự án quận Hồng Bàng nói.

Về việc có nhiều rác thải tại khu vực thả thiên nga, đại diện quận Hồng Bàng cho biết: Quận cũng đang tìm phương án lọc rác từ phía bên trong và ngoài khu vực thả thiên nga (hiện lưới lọc rác bằng sắt vẫn để lọt rác), đồng thời tìm phương án thả thêm cây dưới nước để tạo bóng mát, tránh ảnh hưởng đến đàn thiên nga.

Hình ảnh đàn thiên nga dưới sông tạo hình ảnh đẹp cho khu phố mới được chỉnh trang lại tại Hải Phòng