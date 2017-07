Hải Phòng: Nghi buôn ma tuý, công an vào nhà dân bắt người

Liên quan đến vụ việc Công an TP. Hải Phòng xông thẳng vào nhà dân bắt người rồi bị người dân phản đối ở khu vực thôn Hoàng Lâu (xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) , chiều 27/7, Công an TP.Hải Phòng đã chính thức thông tin.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 16h30' ngày 26/7, Công an TP. Hải Phòng nhận tin báo của nhân dân về việc có đối tượng bán ma túy cho người lao động tại KCN Tràng Duệ (huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Ddồn Công an KCN Tràng Duệ đã cử Tổ công tác gồm 6 đồng chí (2 đồng chí mặc trang phục công an nhân dân, 4 đồng chí mặc thường phục) tiến hành mật phục tại khu vực đường nội bộ KCN để bắt giữ những đối tượng mang ma tuý trong người.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Tiệp (SN 1986, ở xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe mô tô BKS: 34M8 - 9098 chở Ngô Duy Khánh (SN 1985, ở thôn Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát.

Phát hiện có người bám sát theo sau, Tiệp và Khánh bỏ chạy về nhà Khánh.

Tại khu vực nhà Ngô Duy Khánh, tổ công tác đã xuất trình giấy chứng minh CAND và yêu cầu Tiệp, Khánh xuống xe để kiểm tra giấy tờ tùy thân và phương tiện, nhưng các đối tượng không chấp hành.

Sau đó gia đình và hàng xóm của Khánh có hành vi cản trở, kéo cổng, yêu cầu Tổ công tác chờ Công an xã Hồng Phong đến giải quyết.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Dương kết hợp chính quyền xã Hồng Phong tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ bản chất vụ việc và lập biên bản giải quyết vụ việc theo quy định.

Đến 0h ngày 27/7 công an đã vận động người dân giải tán; Khánh và Tiệp được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa An Dương để khám và điều trị, xác định không bị thương tích gì.

Công an huyện An Dương tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.