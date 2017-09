Hải Phòng: Công an lên tiếng vụ khách gội đầu bị chủ quán hành hung

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, chị H. (trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng) có phản ánh về việc ngày 24/6, chị đến tiệm gội đầu Q.T. (địa chỉ tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) do chị L. (tên thường gọi là Tr.) làm chủ, để gội đầu.

Tại đây, 2 người nói chuyện nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến mâu thuẫn. Chị H. cho biết, chủ quán đã dùng vòi nước đập liên tục vào đầu và mặt khiến chị choáng váng.

Khi vừa dậy được khỏi bàn gội đầu, chị H. lại bị nữ chủ quán tiếp tục túm tóc và dùng chai dầu gội có trọng lượng 0,5kg đập vào đầu. Em gái chị L. sau khi xuất hiện cũng tham gia vào vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an phường Đông Khê và Công an quận Ngô Quyền với nội dung trên.

Được sự can thiệp của Công an phường Đông Khê và những người bạn của chị H. sự việc mới dừng lại.

Chị H. được đưa đi bệnh viện Việt Tiệp điều trị trong tình trạng mặt tái nhợt, vết thương trên trán sưng to. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán, chị bị chấn thương sọ não kèm các biểu hiện lâm sàng như chóng mặt, buồn nôn.

Qua quá trình điều tra, ngày 25/8, Công an quận Ngô Quyền đã ra thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm.

Theo đó, sau khi nhận được nguồn tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành xác minh, kiểm tra. Qua xác minh, đúng là có sự việc chị L. đã cầm vòi nước hoa sen gây thương tích cho chị H..

Thông báo giải quyết tin báo tội phạm của Công an quận Ngô Quyền.

Đến ngày 7/8, chị H. và chị L. đã tiến hành hòa giải. Chị L. đã bồi thường về tiền thuốc chữa trị cho chị H. theo thỏa thuận. Cả 2 người này đều có đơn từ chối giám định thương tích, đề nghị không khởi tố vụ án hình sự.

Hành vi của chị L. có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 104, Bộ luật Hình sự. Từ đó, cơ quan CSĐT – Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định không khởi tố hình sự và xử lý hành chính đối với chị L..

Riêng nội dung chị H. tố cáo em gái chị L. có liên quan đến việc tham gia hành hung mình, Công an quận Ngô Quyền xác minh thấy em gái chị L. có liên quan đến vụ việc như to tiếng, hất điện thoại của chị H., nhưng chưa đủ căn cứ để xác định người này gây thương tích cho chị nên cơ quan công an không xử lý.