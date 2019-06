Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Long An, 3 người thương vong

Sáng 16/6, lãnh đạo UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xác nhận, một vụ hỗn chiến vừa xảy ra tại thị trấn Tân Thạnh khiến 3 người thương vong .

Theo đó, tối 14/6, một nhóm thanh niên ra đường 2/9, thị trấn Tân Thạnh. Tại đây, nhóm người này có mâu thuẫn với nhóm của Trần Tấn Đạt (SN 1993, ngụ huyện Tân Thạnh) cùng 2 người bạn.

Sau mâu thuẫn, nhóm thanh niên cầm hung khí đâm nhóm của Đạt rồi bỏ chạy. Đạt và 2 người bạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đạt không qua khỏi sau đó, 2 người còn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy bắt nhóm thanh niên gây án.