Hai diễn viên Việt đóng cảnh nóng khi chỉ mới 13 và 17 tuổi

Nguyễn Phương Trà My là nữ diễn viên chính trong phim "Người vợ ba" của đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh). Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19. Trà My vào vai Mây - một cô gái được gả làm vợ ba cho một địa chủ khi tuổi đời còn rất nhỏ. "Người vợ 3" được quay vào 2 năm trước, khi đó Trà My mới 13 tuổi. Trong phim, cô phải thực hiện cảnh nóng với nam diễn viên Lê Long Vũ và có nhiều cảnh thân mật với Maya - người vào vai vợ hai.