Hai anh em đuối nước thương tâm trong lúc rủ nhau đi câu cá

Ngày 11/7, UBND thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô, Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.



Hai nạn nhân được xác định là cháu Y.Đ. L. (8 tuổi) và Y.N. (9 tuổi). Cả hai là con trai của gia đình ông Y Ner (trú tại bon Đru, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/7, hai anh em L. và N. cùng một số đứa trẻ rủ nhau đi câu cá ở hồ nước gần nhà. Trong lúc câu, do lưỡi câu của L. bị mắc vào cành cây nên em bơi ra gỡ. Nhưng do khu vực hồ sâu khiến L. bị đuối nước. Thấy vậy, N. bơi ra cứu em nhưng không may cả hai anh em bị đuối nước.

Lúc này, một số người bạn đi cùng chạy về gọi cho gia đình nạn nhân để ra cứu hai anh em N. Tuy nhiên, khi gia đình và người dân chạy đến thì hai em đã đuối nước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể của hai nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Sau khi sự viễ xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.