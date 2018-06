Hà Nội: Thu hồi 2.599m2 đất “kim cương” của UDIC gần hồ Tây

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo trả lời cử tri về kiến nghị sớm ban hành quyết định giao đất cho UBND quận Tây Hồ để đầu tư xây dựng trườmg mầm non công lập, tại địa chỉ 282 Lạc Long Quân.

Tại văn bản trên, đại diện UBND Hà Nội cho biết, ngày 7/2/2018, UBND Thành phố đã có Văn bản số 585/UBND-KH&ĐT giao UBND quận Tây Hồ khẩn trương đầu tư xây dựng trường mầm non công lập tại ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi bằng nguồn vốn ngân sách theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

Theo đại diện UBND TP.Hà Nội, khu đất tại ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ do cho Tổng Công ty Đầu phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) - Công ty TNHH MTV quản lý, sử dụng theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 5/4/2013 và Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND Thành phố để làm bãi để xe. Tuy nhiên, UBND Thành phố đã có chủ trương thu hồi để làm công trình công cộng.

Do đó, để có cơ sở trình Thành phố thu hồi đất làm cơ sở giải phóng mặt bằng và giao đất cho UBND quận Tây Hồ thực hiện dự án xây dựng trường mầm non, UBND TP đề nghị quận Tây Hồ lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non tại 282 Lạc Long Quân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cập nhật vào danh mục các dự án thu hồi đất trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm quận Tây Hồ.

Đồng thời, lập thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng làm cơ sở báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố thu hồi đất theo quy định.

“Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, UBND quận Tây Hồ lập và nộp hồ sơ xin giao đất theo quy định, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố giao đất thực hiện dự án theo quy định”, UBND TP.Hà Nội yêu cầu.

Khu đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân có tổng diện tích 3.599 m2 đất; trong đó có 1.000 m2 đất là diện tích xây dựng tổ hợp công trình công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ do UDIC xây dựng hoàn chỉnh và đã bàn giao cho UBND phường Bưởi quản lý, thực hiện duy trì.

Đối với phần diện tích còn lại, ngày 5/4/2013, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc cho UDIC thuê 2.599 m2 đất tại ngõ 282 Lạc Long Quân sử dụng tạm thời làm đội xe và bảo dưỡng xe, với thời gian thuê đất hàng năm đến khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Trong suốt thời gian thuê, UDIC liên tục có động thái muốn chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất trên khi thì làm dự án nhà ở, lúc lại muốn xây khách sạn, văn phòng và cuối cùng là xây trường mầm non tư thục.

Trước sự việc trên, từ năm 2006 đến nay, người dân và chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị đề xuất thành phố lấy lại khu đất giao cho UBND quận Tây Hồ quản lý, lập đề án xây dựng trường mầm non công lập phục vụ con em trên địa bàn.