Hà Nội nắng nóng ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông

Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi cao trên 36 độ C.



Khu vực Hà Nội sáng sớm mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông kèm nguy cơ gió mạnh ở một số quận nội thành Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình…

Ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Trong chiều tối và đêm 10/8 có lúc có mưa rào và dông.

Với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục đến hết ngày 13/8, sau đó nắng nóng có khả năng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối 10/8 có mưa rào và dông rải rác, đêm 10/8 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên không nơi nào vượt quá 32 độ C, ở Nam Bộ cao hơn 2 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây Nam cấp 4-5.

Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 4-5. Quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.