Hà Nội chuẩn bị đón mưa dông, chấm dứt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ gần sáng ngày mai 20/5 đến đêm 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tại khu vực Hà Nội, từ chiều ngày 20/5 đến ngày 21/5, có mưa rào và dông, trong cơn có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm dần, không còn nắng, nóng gay gắt.

Còn trong ngày 19/5, nhiệt độ cao nhất phổ biến tại Hà Nội ở mức 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.