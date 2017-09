Hà Nội: Chiến sĩ công an bị ô tô Ford Ecosport lạng lách hất văng xuống đường

Công an phường Đồng Tâm đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội truy tìm, điều tra làm rõ chiếc xe ô tô tông vào cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) xảy ra vào ngày hôm qua (7/9).

Lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) bị xây xước nhẹ.



Hiện phía công an phường đang phối hợp với cấp trên điều tra, truy tìm chiếc xe tông vào cán bộ này.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 7/9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trước cổng bệnh viện Bạch Mai.

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-948.xx có hành vi vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, lái xe đã không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát mà lao xe chống đối người thi hành công vụ khiến 1 cán bộ trong tổ công tác bị ngã xuống đường, xây xước nhẹ.

Vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.