Đây chính là siêu anh hùng bốc lửa nhất của "Avengers: Endgame"

Scarlett Johansson bắt đầu đảm nhận nhân vật Black Widow từ năm 2010. Từ đó đến nay, cô liên tục xuất hiện trong các phần phim của vũ trụ Marvel như The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và mới đây là Avengers: Endgame.