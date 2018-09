Giáo viên tố cáo hiệu trưởng gợi ý mình phá thai lại bị yêu cầu kỷ luật

Ngày 6-9, UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phát đi 2 thông báo kết luận Nội dung tố cáo Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai và kết luận Nội dung đoạn ghi âm ép giáo viên phá thai đối với bà Phan Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai (tại Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa). Kết luận do ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa ký.

Theo kết luận về nội dung đoạn ghi âm ép giáo viên phá thai vì sinh con thứ 3, đoàn thanh tra nhận định đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà Phan Thị Hậu với bà Nguyễn Thị Thanh Bình (giáo viên sinh con thứ 3 – PV) là có cơ sở.

Đoạn ghi âm này do bà Bình chủ động ghi lại trong lúc nói chuyện tại phòng làm việc tại Trường mầm non Sao Mai diễn ra ngày 12-4-2017, trong đoạn ghi âm có nói nhiều về việc bà Bình mang thai con thứ 3.

Còn về bản thân bà Phan Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai, theo kết luận, dù đoàn xác minh mở đoạn ghi âm lại cho bà Hậu nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng bà Hậu cũng không chấp nhận đó là giọng nói của mình mà cho rằng cuộc nói chuyện này xảy ra quá lâu, bà không nhớ hết tình tiết và cho rằng chỉ khuyên bà Bình là chính với tư cách chị em phụ nữ…

Do đó, kết luận thanh tra UBND huyện Tư Nghĩa, cho rằng việc bà Phan Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai ép giáo viên phá thai, giữ thành tích cho trường, vi phạm đạo đức nhà giáo là chưa đủ cơ sở kết luận.

Bởi vì qua nghiên cứu những lời trong đoạn ghi âm giữa bà Hậu với bà Bình và làm việc với những người có liên quan, đoàn thanh tra cho rằng đây là trách nhiệm của hiệu trưởng với giáo viên, là người đứng đầu cơ quan.



"Những lời thoại mang tính định hướng và xây dựng giữa tập thể và cá nhân trong đơn vị. Tuy nhiên, có những lời lẽ không được tế nhị, làm cho người nghe phản cảm, gây hiểu nhầm và suy diễn, hậu quả sự việc chưa xảy ra", kết luận nêu.

Cũng theo UBND huyện Tư Nghĩa, đây chỉ là phát ngôn thiếu tế nhị trong văn hóa giao tiếp, văn hóa ở công sở; giữa cấp trên với cấp dưới cần phải được nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

"Còn đối với bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Đảng viên, giáo viên sinh con thứ 3 nhưng không trung thực báo cáo, tổ chức ghi âm, sao chép và cung cấp thông tin gây dư luận không tốt, vi phạm Pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình… phải được kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý kỷ luật", kết luận nêu rõ.

Kết luận thanh tra và chỉ đạo xử lý nội dung đoạn ghi âm. Ảnh: Tử Trực

Ngoài ra, trong kết luận tố cáo Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai về gần 20 vấn đề đối với bà Phan Thị Hậu như ép giáo viên làm ngoài giờ quá nhiều, kể cả thứ 7, chủ nhật đến 20-21 giờ mới về nhưng không có tiền làm ngoài giờ; tố cáo hiệu trưởng vi phạm đạo đức nhà giáo, nói năng chưa chuẩn mực, xúc phạm giáo viên; lạm thu; không minh bạch tài chính… ngoài một số nội dung tố cáo có cơ sở, phần lớn kết luận đều cho rằng tố cáo không có cơ sở.

UBND huyện Tư Nghĩa còn chỉ đạo Ban giám hiệu Trường mầm non Sao Mai tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, chấn chỉnh khắc phục những sai phạm, thiếu sót đã nêu trong kết luận.

Đồng thời còn đề nghị Đảng ủy Thị trấn La Hà làm rõ trách nhiệm các Đảng viên sinh hoạt tại Chị bộ Trường mầm non Sao Mai tham gia, ký đơn tố cáo tập thể là vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vì mang bầu đứa con thứ 3 nên chị Nguyễn Thị Thanh Bình, giáo viên Trường mầm non Sao Mai tố cáo bị bà Phan Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai có lời lẽ xúc phạm, chửi "ngu, dốt" và gợi ý phá thai để tránh ảnh hưởng thành tích của trường.

Vì bức xúc trước cách hành xử của hiệu trưởng, chị Bình đã ghi âm cuộc nói chuyện và sau đó cung cấp đoạn ghi âm, cùng có đơn tố cáo bà Phan Thị Hậu.